Venerdì Santo, a Trapani è il giorno della Processione dei Misteri 

Oggi, venerdì 7 aprile, è il giorno della Processione dei Misteri di Trapani, per la comunità Trapanese è la giornata più importante dell'anno. I Misteri di Trapani con oltre 400 anni di storia rappresentano uno degli eventi pasquali più affascinanti ed emozionanti del Paese.

La più imponente manifestazione di pietà popolare del trapanese si snoda, per quasi 24 ore, lungo un percorso lungo circa un chilometro e mezzo. Più di tremila le persone impegnate, 20 le bande musicali al seguito delle "vare", basamenti di legno a cui sono agganciati i gruppi statuari che ripercorrono la passione di Cristo più i gruppi del Cristo nell’urna e l’Addolorata: statue di legno modellate col sughero e rivestite con una tecnica originalissima di tela e colla di pregevole fattura che fanno di questa espressione dell’artigianato trapanese una vera e propria forma di arte sacra. Dal pomeriggio del Venerdì Santo fino alla mattina inoltrata del sabato, come accade da 400 anni, l’aria sarà pervasa dalle marce funebri; gli occhi di turisti e curiosi incollati ai gruppi che i portatori, i "massari", porteranno in spalla cullandoli, "annacandoli", al ritmo delle marce funebri.

La discesa della Croce - La processione dei misteri è preceduta da un rito antichissimo: la discesa dalla croce presso la Chiesa di Santa Maria del Gesù a Trapani ( inizio ore 12). Rito realizzato anticamente dai Francescani osservanti probabilmente istituita dai gesuiti si svolge in un ambiente di grande impatto emozionale. Il rito prevede la deposizione di una statua del Cristo, dotata di testa e braccia snodabili, in un lenzuolo listato a lutto e l'adorazione di Gesù Morto. Al termine del rito, in corteo si raggiunge la piazzetta del Purgatorio dove inizia la processione dei Misteri. Il rito della “Discesa dalla Croce” e l’azione liturgica in passione domini verranno trasmesso in diretta per volontà del vescovo Fragnelli.

18 Gruppi Sacri - I 18 gruppi e i due simulacri, montati su speciali “vare” di legno come supporto, sfilano per le vie della città. Le statue sono state realizzate tra il XVII e il XVIII secolo, dalle botteghe artigiane trapanesi. I Sacri Gruppi fanno la loro uscita solenne dalla Chiesa del Purgatorio. Seguendo un preciso rituale, il “caporale” con un colpo di ciaccola, uno strumento simile alla nacchera, dà ordine a “massari” e giovani volontari di sollevare a spalla il gruppo sacro. Un secondo colpo dà avvio al movimento.

La storia - A Trapani più antica e a lungo più popolare era la cerimonia del lunedì dopo Pasqua, il Cilio, ovvero l’offerta dei Ceri alla Madonna. Ogni maestranza in quell’occasione si radunava attorno al suo cero e la processione esprimeva la riunificazione della Civitas attraverso la riaffermazione dei gruppi corporati come base della vita sociale e dell’ordine riconosciuto, di cui la Patrona, la Madonna di Trapani, era la garante. Nel processo di sostituzione dell’antica cerimonia del Cilio con i Misteri, le corporazioni di mestiere (o maestranze) sono state coinvolte attraverso l’assegnazione a ciascuna di esse, a partire dal primo ventennio del XVII secolo, di un gruppo statuario. Con l’espulsione dei Gesuiti, nel 1773, la processione ha accentuato il suo aspetto di festa civica, dipendendo direttamente dal Senato, l’autorità municipale, e dai consoli (direttori) delle maestranze. La festa ha naturalmente subito varie modificazioni nel corso del tempo e le statue di legno via via distrutte sono state sostituite. La maggior parte di quelle che oggi sfilano, scolpite originariamente nei secoli XVIII e XIX, sono state ricostruite o restaurate dopo i disastrosi bombardamenti della città nel 1940/41.

Il percorso - Uscita dei Sacri Gruppi ore 14:00

Itinerario:

Chiesa Anime Sante del Purgatorio,

Via Gen. Domenico Giglio, Corso Vittorio Emanuele,

Via Torrearsa, Piazza Saturno,

Piazza Scarlatti,

Piazza Sant’Agostino, Corso Italia, Via XXX Gennaio,

Via Osorio, Via Spalti, Via V.zo Bellini, Via A.Scontrino,

Via Marino Torre, Via Vito Sorba, Via G.B Fardella (Lato Nord),

Piazza Vittorio Emanuele.

SOSTA

Piazza Vittorio Emanuele (Ripartenza),

Viale Regina Margherita, Piazza Vitt.Veneto, Piazza Municipio,

Via Garibaldi, Via Libertà, Via Eliodoro Lombardi,

Via Generale Enrico Fardella, Via San Francesco D’Assisi, Via Barlotta,

Via Giacomo Tartaglia, Viale Duca D’aosta, Via Cristoforo Colombo,

Via G.nni Da Procida, Via Silva,

Piazza Vittime Motonave Maria Stella,

Via dei Piloti, Largo delle Ninfe, Via Carolina, Piaza Gen.Scio,

Corso Vittorio Emanuele, Via dei Tintori, Via Nunzio Nasi,

Via Gen.Domenico Giglio, Piazza Purgatorio,

Chiesa Anime Sante del Purgatorio – ENTRATA primo gruppo ore 8:00

Info utili raccolta differenziata - In occasione della Processione dei Misteri, nella giornata di oggi, venerdì 7 aprile 2023, la raccolta porta a porta nella zona centro storico avverrà tutta nella fascia oraria 06:00-12:00 sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, così da evitare esposizione di rifiuti nel pomeriggio in tutto il centro storico.

La processione del Giovedì Santo a Marsala - E ieri a Marsala è tornata al suo antico splendore la secolare processione del Giovedì Santo. Un momento importante, nel quale la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo è tornata alla sua normalità dopo anni di restrizioni dovute alla pandemia. Qui i momenti salienti con l'attesa e l'uscita dalla Chiesa di Sant'Anna: