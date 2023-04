Volley B1 femminile: Tani Frinzi Russo alla Fly Volley Marsala

07/04/2023 09:00:00

La sosta pasquale porta novità in casa GesanCom Fly Volley Marsala. La società lilibetana cara al Presidente Maurizio Falco, sfruttando la settimana di sosta imposta dal calendario ed in vista delle ultime quattro giornate del Campionato serie B1 di Volley Femminile, divenute scontri diretti per la permanenza nella categoria, affida la panchina di primo allenatore a Tani Frinzi Russo.

Il Coach agrigentino, saccense d’adozione, dopo otto stagioni alla guida del Papiro Volley Fiumefreddo in serie B maschile, può vantare un curriculum di rara qualità avendo allenato formazioni come il Marsala in B1 e B2 maschile per cinque stagioni, lo Sciacca, sempre in B1 e B2 maschile per altre quattro stagioni, il Ribera, lo Sciacca, il Castelvetrano ed il Trapani in B2 femminile e, prima dell’esperienza alla Papiro, per quattro stagioni consecutive, in B1 e B2 femminile, l’Akragas Volley.

Con Tani Frinzi Russo la Fly Volley Marsala intende chiudere bene il campionato con quella preventivata salvezza, prospettata ad inizio stagione, tanto attesa dalle centinaia di tifosi biancoazzurri che in ogni appuntamento casalingo affollano il PalaBellina.

Un ringraziamento particolare va a Coach Gaspare Viselli che temporaneamente aveva accettato l’incarico in sostituzione del dimissionario Piero Camiolo. Coach Viselli riprenderà il suo ruolo all’interno della GesanCom Fly Volley Marsala di Direttore Tecnico a sostegno del progetto.