Mazara, niente raccolta rifiuti porta a porta a Pasquetta. Ecco il calendario

08/04/2023 08:00:00

A Mazara niente raccolta rifiuti porta a porta, il giorno di Pasquetta. Il servizio di differenziata (organico ed indifferenziato) non verrà svolto.

La raccolta dell'umido/organico riprenderà regolarmente come da calendario mercoledì 12 aprile, mentre in via eccezionale la raccolta dell'indifferenziato verrà svolta giovedì 13 aprile per recuperare la mancata raccolta di lunedì.

Nel ricordare agli utenti che domani, sabato 8 aprile, è regolarmente prevista la raccolta di plastica/alluminio, si rivolge un invito affinché dalla serata di sabato a tutta la giornata di lunedì non venga esposto alcun mastello.

Dalla serata di lunedì all'alba di martedì potranno essere regolarmente esposti i mastelli di carta/cartone.

Questo pertanto il calendario modificato di raccolta dei prossimi giorni:

Domenica 9 aprile (nessuna raccolta in quanto festivo)

Lunedì 10 aprile (nessuna raccolta in quanto festivo)

Martedì 11 aprile (raccolta carta e cartone)

Mercoledì 12 aprile (raccolta umido/organico e vetro)

Giovedì 13 aprile (raccolta indifferenziato e pannoloni)

Venerdì 14 aprile (raccolta umido/organico)

Sabato 15 aprile (raccolta plastica/alluminio)

Da lunedì 17 aprile riprenderà il normale calendario di raccolta.