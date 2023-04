08/04/2023 12:50:00

Vi mostriamo le immagini della scena dell'incidente mortale avvenuto ieri mattina, in contrada ventrischi a Marsala, costato la via alla ventenne Sofia Montalto (potete leggere qui).

La sfortunata vittima era a bordo dello scooter Beverly guidato dal 21enne C.C., quando si sono scontrati con una Fiat Bravo guidata da una donna che, in quel momento stava facendo manovra girando alla sua sinistra. Le conseguenze dell'impatto, purtroppo, sono state fatali per la giovane che è stata catapultata a decine di metri di distanza dal punto d'impatto e per lei non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo ferito, ma non gravemente, è stato trasportato al "Paolo Borsellino", dove è rimasto ricoverato in osservazione. Qui sotto il video: