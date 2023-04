Marsala piange Sofia Montalto, undicesima vittima sulle strade trapanesi in dodici giorni

08/04/2023 06:00:00

Un papà e una mamma affranti, sdraiati a terra accanto alla figlia Sofia, ormai senza vita, quasi a cercare di trattenerla con loro, a non volerla lasciare andare. La disperazione nei volti e negli occhi degli altri parenti, zii e cugini, arrivati sul luogo dove la loro Sofia ha terminato i suoi giorni. Sono le scene drammatiche che si sono vissute nella tarda mattina di Venerdì Santo in contrada Ventrischi a Marsala, in seguito al terribile incidente in cui è morta la ventenne Sofia Montalto.

Le condizioni del ragazzo - Nella tarda serata di ieri, si è appreso che il 21enne, fidanzato di Sofia che era alla guida dello scooter non ha riportato nulla di particolarmente grave, ma è rimasto ricoverato e sotto osservazione da parte dei medici dell'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala.

Lo scontro e la dinamica - L'incidente si è verificato intorno alle 11:30. Lo scooter Piaggio Beverly con a bordo C.C. di 21 anni che era alla guida del mezzo e dietro la giovane vittima Sofia si è scontrato con una Fiat Bravo bianca guidata da una donna. La donna al volante dell’auto stava effettuando una manovra di inversione di marcia ed ha svoltato alla sua sinistra, quando, proprio in quel momento sopraggiungeva lo scooter, e i due mezzi si sono scontrati. Uno scontro non in pieno, ma di striscio, ma quel tanto da far volare in aria per decine di metri Sofia che, cadendo sull'asfalto, ha riportato quelle le lesioni che le hanno causato la morte sul colpo. Il 21enne, invece, è rimasto in sella allo scooter Beverly scivolando per qualche centinaio di metri più avanti. E' questa la dinamica alla base dell'incidente al quale, ha contribuito, purtroppo, anche l'alta velocità. I soccorritori delle ambulanze del 118 hanno soccorso il ragazzo trasportandolo in ospedale. Per la sfortunata ragazza, invece, non c'è stato nulla da fare e ne hanno constatato il decesso. Sul posto due pattuglie dei vigili urbani di Marsala per i rilievi dell'incidente e una della polizia a supporto.

Il ricordo di Sofia sui social - Sofia che lascia papà Vito, la mamma e la sorella, sin da piccola ha frequentato le scuole di ballo e sono tante le sue amiche che ricordano sui social quei momenti spensierati vissuti insieme. Così le scrive Silvia: "Proprio oggi arriva questo ricordo. La vita è crudele… Se chiudo gli occhi, riesco ancora a sentire il rumore forte e contagioso della tua risata che accompagnava la nostra giovane amicizia. Continua a danzare tra le stelle Sofia. Ti mando un bacio sperando possa arrivare fin lì Sofia". Rossella: "Ti ricorderò sempre così, piccola ballerina dal dolce sorriso e lo sguardo buono. Tanta tristezza nel cuore Sofia Montalto ". Annalisa: "Sofia mia, nn avrei mai voluto sentire una notizia così brutta, eri una ragazza solare e di una dolcezza infinita, ti portero' sempre nel mio cuore".

Undicesima vittima sulle strade trapanesi in dodici giorni - La sfortunata Sofia Montalto è l'undicesima vittima deceduta sulle strade trapanesi a causa di un incidente negli ultimi dodici giorni. Una lunga scia di sangue che ha avuto inizio domenica 26 marzo, giorno della strage di Custonaci, dove, purtroppo, le vittime sono state sei. A quatto giorni dalla strage di Custonaci, nell'incidente avvenuto in via Vecchia Mazara a Marsala, ha perso la vita il 36enne Manlio Valenti, mentre all'alba di domenica scorsa, ha perso la vita il 33enne alcamese Lorenza Asta. Martedì scorso, invece, il tragico incidente di Santa Ninfa era costato la vita a due sorelle Maria e Margherita Grimaldi, di 75 anni e 77 anni.