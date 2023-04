Il meteo a Pasqua in provincia di Trapani

08/04/2023 07:30:00

Temperature non proprio altissime, anzi, quasi invernali, ma almeno non piove. E' il meteo, pazzo, per Pasqua in provincia di Trapani.

Ecco le previsioni.

Sabato 8 Aprile: giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso, temperature comprese tra 9 e 16°C. Entrando nel dettaglio, avremo soleggiamento diffuso al mattino e al pomeriggio, cielo poco nuvoloso o velato alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 16°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 7 sarà di 9°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud-Sud-Ovest con intensità di circa 21km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 22km/h, moderati da Sud-Sud-Ovest alla sera con intensità di circa 19km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 8.4, corrispondente a 963W/mq.

Domenica 9 Aprile: si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo, minima 12°C, massima 16°C. Entrando nel dettaglio, avremo cielo poco nuvoloso o velato al mattino, assenza di nubi al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 16°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 1 sarà di 12°C. I venti saranno moderati da Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 15km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Nord-Nord-Ovest con intensità di circa 21km/h, alla sera moderati provenienti da Nord con intensità di circa 22km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 8.3, corrispondente a 957W/mq.