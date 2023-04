Marsala, il 21 aprile all'Impero il "Gran Galà di danza per un cuore che batte"

09/04/2023 14:00:00

Venerdì 21 Aprile al Teatro Impero di Marsala alle 21 si terrá il “GRAN GALÀ DI DANZA, PER UN CUORE CHE BATTE”. Un evento esclusivo sotto la direzione artistica di Elisa Ilari, organizzato dal Rotary Club Marsala e dal Centro Danza Tersicore sempre di Marsala, dove la Danza diventerà protagonista di amore e bellezza ed attraverso la musica e il movimento condurrà nel mondo magico dei sentimenti e delle emozioni.

Sul palcoscenico si alterneranno i giovani danzatori del Teatro Massimo di Palermo formatisi nelle accademie d’eccellenza italiane: Martina Pasinotti diplomata all’Accademia Teatro alla Scala, Yuriko Nishihara proveniente dall’École-atelier Rudra Béjart di Losanna, Diego Mulone dall’Accademia Nazionale di Danza , Alessandro Cascioli e Alessandro Casá diplomati alla scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma. I danzatori, reduci dagli ultimi successi presso il Teatro Massimo, dove il nuovo direttore dell' ente lirico siciliano Jean Sebastien Colau ha individuato e valorizzato il loro talento affidandogli i primi ruoli nello Sciaccianoci e Le Corsaire della stagione 2022/23, porteranno in scena per il Galà una serie di pas de deux tratti dai più interessanti balletti di repertorio classico e contemporaneo. Insieme con loro vedremo anche la danzatrice dell'Arena di Verona Elisabetta Di Chiara tornata in Italia dopo gli studi al Bolshoi di Mosca e varie tournées in Francia e Germania.

Questo spettacolo, oltre ad essere un prezioso momento culturale, possiede una doppia ragione di cuore perché i nostri danzatori, dopo diverse esperienze lavorative all'estero presso l'Opera di Nice, il Balletto di Magdeburgo, e l’Opera di Bordeaux, hanno scelto di tornare in Patria per dedicare la loro Arte alla propria Terra ed in particolare in questo Galà alla possibilità di salvare delle vite giacché il ricavato della serata sarà interamente destinato all’ acquisto di almeno 10 defibrillatori da posizionare nelle zone scoperte della città di Marsala e il pagamento della fase sperimentale del progetto per l’acquisto di un drone.