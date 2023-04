Le processioni con incidenti in Sicilia. Scivolano i portatori e le statue cadono... Video

10/04/2023 10:05:00

I riti di Pasqua a Naro e Cianciana, nell'Agrigentino, non sono andati proprio bene. I portatori delle statue sacre scivolano e per poco non accade il "peggio": qualcuno che si fa male o le statue in frantumi.

Ma i video sono diventati virali in pochissimo tempo. A Naro i portatori della statua di Gesù Cristo sono scivolati rischiando di farsi male e di danneggiare anche il simulacro. «Per noi naresi è la prima volta, per un pelo non perdevamo la maestosa e imponente statua del nostro Cristo, scampata anche una tragedia per i devoti portatori».

Stesso incidente pure a Cianciana, altro comune agrigentino. Anche in questo caso la caduta non ha avuto conseguenze. Su Facebook inevitabili i commenti e i post con tanto di immagini di quel che è accaduto.

I due "scivoloni" sono accaduti ieri mattina, nel corso dei tradizionali riti di Pasqua.