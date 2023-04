Dialisi a Favignana, lite tra il Sindaco Forgione e Mucaria srl

10/04/2023 08:46:00

La possibilità di effettuare la dialisi a Favignana va litigare il Comune con la Mucaria Srl. Tutto nasce da due post pubblicati dall'azienda nella propria pagina social, che sono stati ritenuti diffamatori dal Sindaco Francesco Forgione.

Il sindaco di Favignana Francesco Forgione ha presentato una diffida nei confronti della “Mucaria Dialysis Centers in Sicily s.r.l.” invitandola alla immediata rimozione o rettifica di due post pubblicati il 2 e 5 aprile sulla pagina Facebook dell’azienda ritenuti altamente lesivi per il Comune. La vicenda riguarda il temporaneo trasferimento della Guardia Medica e del 118 in alcuni locali dell’Istituto comprensivo “Antonino Rallo”, concessi dall’Amministrazione comunale all’Asp di Trapani al fine di garantire la continuità del servizio ed evitare disagi ai cittadini durante i lavori di ristrutturazione della sede.

In un post, pubblicato il 5 aprile sulla pagina della “Mucaria Dialysis Centers in Sicily s.r.l.”, si afferma che i locali concessi all’Asp “avevano una destinazione d’uso specifica e che erano stati realizzati per la dialisi con trecentomila euro di fondi pubblici” e si denuncia un “danno erariale”.

“Alla data odierna – sottolinea il sindaco Francesco Forgione – non è stato sottoscritto alcun contratto con il Centro Dialisi Mucaria né da questa Amministrazione, né da quella precedentemente in carica. Risultano quindi destituite di ogni fondamento anche le notizie contenute in altro post della stessa società, pubblicato il 2 aprile sulla medesima pagina Facebook, con cui si annuncia l’apertura del Centro Dialisi di Favignana per il mese di maggio. La decisione di concedere temporaneamente i locali all’Azienda Sanitaria – prosegue il sindaco – è stata adottata nel supremo interesse generale e pubblico dell’intera collettività egadina e non risponde ad altre logiche e interessi. Di tale scelta era stato informato già un anno fa il Consiglio comunale ed era già nota anche al Centro Dialisi Mucaria”.

“Il contenuto dei due post – conclude il sindaco – è allusivo e insinuante, gravemente lesivo dell’onore, della reputazione e del decoro del Comune di Favignana. Si chiede quindi all'azienda di rimuovere dalla propria pagina Facebook i due post".

Mucaria s.r.l.in riscontro alla diffida ricevuta dal Comune di Favignana ha provveduto a rimuovere i post pubblicati sulla propria pagina facebook che sono stati oggetto di critica da parte dell'Amministrazione Comunale. Ma viene precisato che il post è stato tolto "per puro spirito conciliativo e di collaborazione".

L'azienda, infatti, ribadisce che "ha inteso e intendeva sollecitare l'opinione pubblica su fatti e circostanze che non possono essere smentiti", e cioè che:

1) ESISTONO LOCALI NELL'ISOLA DI FAVIGNANA DESTINATI AL CENTRO DI DIALISI REALIZZATI E/O ADEGUATI CON FONDI PUBBLICI;

2) IL COMUNE DI FAVIGNANA HA CHIESTO CHE VENISSE APERTO UN CENTRO DI DIALISI NELL'ARCIPELAGO DELLE EGADI,E LA MUCARIA SRL E' STATA INDICATA DALL'ASP QUALE SOGGETTO LEGITTIMATO ALL'APERTURA DEL CENTRO SANITARIO RICHIESTO;

3) I CONTATTI TRA COMUNE DI FAVIGNANA E MUCARIA SRL SI SONO SPINTI AL PUNTO DA INGENERARE NELLA MUCARIA SRL IL LEGGITTIMO AFFIDAMENTO CIRCA L'APERTURA A BREVE DEL CENTRO (SOPRALLUOGHI -SCAMBIO DI BOZZE DI CONTRATTO-PEC-E ISPEZIONI DEI TECNICI DELLA MUCARIA SRL NEI LOCALI E NEGLI SPAZI ESTERNI PER PREVENTIVARE LE OPERE DA ESEGUIRE AL FINE DI ABBELLIRE E RENDERE MAGGIORMENTE FRUIBILE L'ACCESSO AL CENTRO);

4) | LOCALI CHE ERANO PRONTI ALL'USO SONO STATI AFFIDATI AL 118 IN VIA TEMPORANEA, IMPEDENDO DI FATTO ANCHE PER QUESTO ANNO L'APERTURA DEL CENTRO;

5) VI SONO PERSONE CHE NECESSITANO DI DIALISI CHE RISIEDONO NELL'ARCIPELAGO DELLE EGADI,E CHE CONFIDAVANO NELL'APERTURA DEL CENTRO;

6) NESSUN SEGUITO E' STATO DATO DALL'ATTUALE AMMINISTRAZIONE ALLA VOLONTA' DI SOTTOSCRIVERE UN CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA MUCARIA SRL PER L’AFFIDAMENTO DEI LOCALI,E QUESTO ANCOR PRIMA DELL'ATTUALE AFFIDAMENTO AL118:

"Se questi sono i fatti e se questi sono acclarati e documentati - precisa l'azienda - non si comprende quale sia il timore per il Comune di Favignana, e perchè tali fatti non possano essere vagliati ed esaminati dai cittadini e dai diretti interessati (dializzati ),ma cionondimeno se i post non sono piaciuti, e se li si ritiene addirittura lesivi e/o infamanti allora obbedendo a quello che appare come un ORDINE , essi sono stati rimossi".

Infine, l'azienda pone al Sindaco Forgione una domanda: "Questa Amministrazione ha forse CAMBIATO IDEA sull'apertura del Centro di Dialisi nell'isola? Se è così,e se si è preferito sino ad ora TACERE sull'argomento per non affrontare le critiche di chi potrebbe legittimamente criticare (cittadini delle Egadi e attuali dializzati), allora forse sarebbe meglio dirlo apertamente e non nascondersi dietro DIFFIDE E ORDINI,che oggi sono stati presi in esame e accolti solo ed esclusivamente per perseverare in quello spirito conciliativo che si è da sempre mostrato, volto ad APRIRE NELL'ISOLA DI FAVIGNANA "IL CENTRO DI DIALISI",e a EVITARE POSSIBILI MALINTESI".