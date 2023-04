Giro di Sicilia a Marsala. E' già tutto finito

11/04/2023 12:04:00

Divieti, ordinanze, rattoppi nelle strade. Il sindaco Grillo sbandiera la bandiera rosa, un giro per il lungomare, ed è tutto finito.

E' partito oggi da Marsala il Giro di Sicilia, la gara ciclistica che in quattro tappe ripercorre l'isola, e che è una versione siciliana, appunto, del Giro d'Italia. Tant'è che l'organizzazione è la stessa, quella del gruppo Rcs della Gazzetta dello Sport.

Un'enorme macchina organizzativa, quindi, che nel giro di poco tempo ha già smontato tutto. Nelle ultime ore nel centro di Marsala, infatti, era vietato parcheggiare e questa mattina c'era il divieto di circolazione nel tragitto della corsa. Per far fronte alla gara ciclistica erano state stanziate delle somme dalla Regione per sistemare alcuni tratti delle strade della provincia di Trapani, 260 mila euro, tra cui Marsala. In realtà si è trattato di semplici rattoppi dove le condizioni erano proprio improponibili, ma le strade sono rimaste pressocchè dissestate. Fortunatamente nessuna caduta da parte dei ciclisti. Il Monumento ai Mille è stato rimesso a nuovo per la sala stampa, e adesso può tornare ad essere abbandonato, come lo era fino a pochi giorni fa.

Il via l'ha dato il sindaco Massimo Grillo, con fascia tricolore, da via Scipione l'Africano. Un giro per il lungomare, il passaggio davanti al monumento ai Mille, e poi dritti fino a Petrosino, Mazara, Castelvetrano e l'arrivo di questa tappa sarà ad Agrigento.