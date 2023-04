Controlli di Pasqua a Trapani, quattro persone denunciate

11/04/2023 12:01:00

Durante i servizi di rinforzo nel weekend di Pasqua i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno denunciato 4 persone per vari reati ed arrestato un pregiudicato per resistenza a Pubblico Ufficiale.



Un pregiudicato trapanese residente a Paceco classe 1980, già arrestato durante la fine dell’anno 2022 per furti su autovettura e indebito utilizzo di carta di credito, è stato denunciato per il reato di evasione poiché si sarebbe allontanato arbitrariamente dalla comunità terapeutica, luogo di esecuzione della misura cautelare, venendo rintracciato nei pressi della propria abitazione.

Una donna di 44 anni è stata denunciata in quanto avrebbe violato gli obblighi inerente la sorveglianza speciale, cui risulta in atto sottoposta, allontanandosi dall’abitazione senza un giustificato motivo in orario non previsto.

Un 32enne pregiudicato trapanese invece è stato denunciato per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro perché avrebbe autonomamente rottamato un’auto affidatagli in custodia giudiziale.

Infine sull’isola di Favignana un torinese residente sull’isola è stato denunciato in quanto sarebbe stato trovato in possesso di circa 120 ricci di mare, raccolti nello specchio acqueo della riserva dell’area marina protetta isole Egadi. I ricci dopo il sequestro sono stati liberati dai Carabinieri dell’isola.

Durante il medesimo contesto operativo i militari dell’Arma sono intervenuti in via Cosenza a seguito della segnalazione di alcuni utenti di un soggetto che urlava e colpiva le saracinesche con calci e pugni.



Giunti sul luogo della segnalazione i Carabinieri hanno identificato l’uomo che versava in evidente stato di alterazione psicofisica che, alla vista dei militari, si sarebbe scagliato contro di loro spintonandoli ed offendendoli con frasi ingiuriose finanche cercando di colpirli con testate e pugni venendo immobilizzato tempestivamente.

A seguito della convalida dell’arresto il pregiudicato 30enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.