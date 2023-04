Conversazioni di primavera: 6 appuntamenti in teatro a Castellammare del Golfo

11/04/2023 15:39:00

Conversazioni di primavera per riproporre la consuetudine della discussione sui temi che avveniva nei circoli,

nelle piazze o nei teatri: 6 appuntamenti ogni 15 giorni, a venerdì alterni, tutti alle ore 18, al teatro Apollo-Guadagno di corso Mattarella a Castellammare del Golfo, per l’iniziativa del gruppo lettori Fraginesi, Conza e Scopello che intende dare un piccolo contributo al ripristino di questa tradizione scomparsa.

Gli argomenti programmati dal gruppo lettori, coordinato da Marzia Furnari ed Ernesto Melluso, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Castellammare del Golfo, spazieranno tra vari temi, proprio come avveniva nei circoli di conversazione, e saranno introdotti dalla conferenza di un esperto alla quale seguirà una conversazione aperta al pubblico.

LA PRIMA CONVERSAZIONE DI PRIMAVERA

Il primo dei sei incontri, sul tema “Nuove dipendenze e nuovi disagi”, è previsto venerdì 14 aprile -alle ore 18- al teatro Apollo- Guadagno. Dopo il saluto del sindaco Nicolò Rizzo, il professore Daniele La Barbera, direttore della clinica psichiatrica dell'Università di Palermo dialogherà con il giornalista Salvatore Cusimano. Seguirà la conversazione aperta al pubblico.

IL TEMA DELL’INCONTRO DI VENERDI’ 14 APRILE

La dipendenza digitale è un fenomeno sempre più diffuso nella società moderna, caratterizzato dall'eccessivo utilizzo di dispositivi tecnologici e dalle conseguenti difficoltà a interrompere l'uso. Questo fenomeno può manifestarsi in molteplici forme, come ad esempio la dipendenza dai social media, la dipendenza dai videogiochi o la dipendenza da internet in generale.

La dipendenza digitale può avere effetti negativi sulla vita delle persone, influenzando la loro salute mentale, le relazioni interpersonali, la produttività e la qualità della vita in generale. Ad esempio l'uso eccessivo dei social media può portare a problemi di autostima e di depressione, mentre la dipendenza dai videogiochi può portare all'isolamento sociale e alla perdita di interesse per le attività quotidiane.

Inoltre, la dipendenza digitale può anche avere effetti fisici sulla salute delle persone.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Le conversazioni di primavera prevedono

-il 21 aprile l’incontro su “L’emergenza climatica e le trappole del clima” con Gianni Silvestrini e Daniele Billitteri.

-Il 28 aprile de “La leggenda della Targa Florio” parleranno Salvatore Requirez e Mario Azzolini.

-Il 12 maggio sul “Perché difendere la sanità pubblica” discuteranno Nino Cartabellotta, Salvatore Requirez, Maria Grazia Furnari, Nicola Rizzo ed Ernesto Melluso.

-Il 26 maggio “Per un profilo del plagio – Braibanti e la sua storia” con Beniamino Biondi e Marina Turco. Le conversazioni di primavera si concluderanno

-il 3 giugno con l’appuntamento sul tema “Violenza domestica, che fare?” con Alessandra Dino, Maria Rosa Lotti, Anna Maria Picozzi e Simonetta Trovato.