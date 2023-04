Pallamano serie B: Il derby di sabato tra Alcamo e Marsala promette bene

14/04/2023 16:35:00

Sabato 15 Aprile alle ore 18.30 al Nuovo Pala Verga importante derby in serie B Drago tra la Th Alcamo e la Pallamano Marsala per la quinta giornata della fase ad Orologio. La formazione Alcamese proviene da una striscia vincente che dura ben 15 partite iniziata proprio dalla sesta giornata d'andata, quando in casa riuscì a piegare la formazione lilybetana di Graziano Tumbarello.

Era il 26 Novembre scorso ed Alcamo era praticamente un'altra squadra, fu l'inizio di una splendida rincorsa culminata con la conquista del secondo posto in classifica, grazie anche al ritorno in squadra di elementi come Fagone, Grizzo e Randes. Adesso si azzera nuovamente tutto, Alcamo a questo punto del campionato non può permettersi il lusso di sottovalutare l'avversario,il Marsala è squadra giovane, veloce e sicuramente metterà in campo tutta la sua vivacità e voglia di riscatto, per chiudere al meglio un campionato giocato da matricola sicuramente positivo, con diversi giovani che in futuro potranno far parlare di sè, come Valerio Di Giovanni, Salvatore Torrente, Luca Rallo, il portiere Vincenzo Parrinello, Andrea Randazzo. Una squadra giovane che può contare anche sulla grande esperienza di due icone della pallamano come Vito Di Giovanni e Stefano Rallo.

Le premesse per una partita spettacolare ci sono tutte, il match che sarà trasmesso in diretta da Tele Tris canale 85 e visibile pure sulla pagina Facebook di Figh Sicilia alle Ore 18.30 di Sabato 15 Aprile. Arbitri del Match: Nania e Campagna. Delegato Figh: Vincenzo Chiarello.