"Eden" di Licia Colò torna a raccontare le bellezze della provincia di Trapani

15/04/2023 18:00:00

Tornano le telecamere di “Eden - un Pianeta da salvare”, il programma televisivo documentaristico de La 7 condotto da Licia Colò. La troupe effettuerà cinque giorni di riprese nei luoghi più suggestivi della Sicilia occidentale puntando il focus sulla Valle del Belìce, sui Parchi archeologici di Selinunte e Segesta, sulla città di Mazara del Vallo, San Vito Lo capo e l’agro di Custonaci.

La troupe, guidata da Alessandro Antonino, effettuerà le riprese al Parco archeologico di Selinunte e al borgo di Salemi, che recentemente nella sfida dei centri più belli d’Italia, ha ottenuto il prestigioso terzo posto dietro solo a Ronciglione nel Lazio e a Sant’Antioco in Sardegna. Un riconoscimento frutto delle votazioni del pubblico che lo aveva scelto tra i venti in lizza. Ma Salemi già nel 2016 era stato inserito nel club dei borghi più belli d’Italia, unica cittadina siciliana in gara.

Nei giorni a seguire, la troupe effettuerà riprese nel centro storico di Mazara, al Museo del Satiro, nella Riserva di lago Preola e Gorghi Tondi e nel paese di Gibellina e al Baglio di Stefano, presso la Fondazione Orestiadi. Sono previsti trekking a cavallo e a piedi nell’area territoriale di Custonaci dalla Grotta di Scurati, dove la troupe sarà accolta dai volontari dell’Associazione Presepe Vivente in abiti d’epoca, fino a Baia Santa Margherita, Makari e la Grotta dei cavalli per far conoscere le bellezze naturalistiche e paesaggistiche e le opportunità di svolgere attività outdoor che offre quella parte del territorio. In ogni luogo del tour la troupe incontrerà guide d’eccezione: da quelle artistico-culturali a quelle naturalistiche, esperti della storia e del paesaggio, Felice Crescente e Luigi Biondo, direttori dei Parchi archeologici di Selinunte e Segesta e volontari delle Pro Loco, che hanno risposto con entusiasmo alla collaborazione con Distretto Turistico.

Le riprese saranno distribuite in due servizi televisivi che andranno in onda in due puntate entro la fine dell’estate.

Il Distretto Turistico della Sicilia occidentale ha curato ogni dettaglio dell’organizzazione della troupe televisiva fornendo i contenuti per la redazione della sceneggiatura, prendendo contatti con gli intervistati e richiedendo tutte le autorizzazioni necessarie per le riprese anche con i droni e organizzando l’ospitalità e la logistica.

“Dopo le fiere di settore in nostro impegno continua. Le telecamere della trasmissione televisiva Eden di La7 entreranno nel cuore della Valle del Belìce, a Gibellina e a Salemi nella casbah di Mazara del Vallo e dentro i nostri Parchi archeologici e Riserve Naturali di Lago Preola e di Monte Cofano - ha dichiarato il presidente del Distretto, Rosalia D’Alì - per dare ancora una volta risalto alle ricchezze naturalistiche dei nostri luoghi, alla storia e all’architettura, all’arte culinaria e alle tradizioni. È questo il miglior modo per raccontare e per promuovere le bellezze del territorio”.