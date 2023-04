Marsala. L'ente di formazione che non paga i dipendenti. Qualcosa si muove

20/04/2023 08:11:00

Iniziano a dare i primi risultati le diverse azioni legali - atti ingiuntivi, atti di precetto, intimazioni di pagamento, atti di pignoramento presso terzi - intraprese dall’avvocato Antonino Marra per conto di alcuni lavoratori che ancora attendono il pagamento di parecchie mensilità retributive arretrate, in quanto già alle dipendenze dell’ente di formazione professionale IRIPA SICILIA, con sede legale in Palermo e sede operativa anche a Marsala.

Nei giorni scorsi, infatti, il Tribunale di Palermo ha emesso la prima ordinanza di assegnazione delle somme pignorate in precedenza presso l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

Intanto, si attende ancora l'esito delle verifiche ispettive avviate dall'Ispettorato del Lavoro di Trapani dietro impulso degli esposti-denuncia inviati lo scorso 7 marzo da ciascun lavoratore creditore al medesimo Ispettorato. Peraltro, già al momento di un acceso ispettivo periodico presso la sede di Marsala (in via Gambini), eseguito dall’Ispettorato del Lavoro di Trapani, nel maggio 2022, la situazione delle omissioni sarebbe stata alquanto grave, avendo accertato a quell'epoca la grave inadempienza del datore di lavoro. Durante il rapporto di lavoro, si afferma negli esposti, l’ente di formazione non ha rispettato le norme in materia di lavoro, in quanto non sono stati pagati gli stipendi nonostante sia stata avviata azione giudiziaria (sono stati, poi, pagati solo i primi due mesi di lavoro).

Dall'esito di tali accertamenti, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale/Dipartimento Regionale della Formazione Professionale potrebbe diffidare l'Ente e in caso di accertamento di gravi inadempienze o irregolarità revocare l'"accreditamento", atto con cui lo stesso Assessorato Regionale riconosce agli organismi pubblici o privati, in possesso di requisiti predeterminati, la possibilità di realizzare in un'ottica di qualità, azioni di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di orientamento e/o formazione professionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno e comunitario, delle leggi di settore, della programmazione regionale ed extra-regionale, dei principi del pluralismo, della libertà di insegnamento e della parità di accesso ai percorsi. Non si riesce a capire, però, per quali motivi tale inadempienza ancora si protragga, visto che recentemente l'IRIPA avrebbe ottenuto il pagamento per le proprie attività alcuni milioni di euro dall' Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale di Palermo. Lo scorso 7 marzo, erano stati una decina i dipendenti dell'Iripa che - dopo aver avviato azioni giudiziarie per ottenere tutte le retribuzioni maturate, e non ancora pagate, davanti ai Tribunali di Marsala e Palermo - hanno inviato esposti-denuncia all’Ispettorato del Lavoro di Trapani.