Caterina Chinnici lascia il Pd e va ... con Forza Italia

27/04/2023 13:11:00

Fino a Settembre scorso era la candidata del centrosinistra contro Renato Schifani. E adesso passa lei ... nel partito di Schifani.

Fa molto rumore in Sicilia il passaggio di Caterina Chinnici, eurodeputata del Partito Democratico, tra le fila di Forza Italia. Un altro acquisto degli azzurri in Sicilia, dopo quello di un altro pezzo grosso, l'ex grillino Giancarlo Cancelleri, ma destinato a fare ancora più scalpore, dato che Chinnici, anche se non è tesserata del Pd, rappresenta un punto di riferimento per molta parte dei democratici in Sicilia, e non è certo una che insegue le poltrone. Vero è che c'è chi ricorda in queste ore come Chinnici sia stata anche assessore con Raffaele Lombardo, quindi il suo passaggio al centrodestra può stupire solo chi non conosce bene i passaggi e i riti della politica sicliana. Così come i malpensanti, in queste ore, pensano alla campagna elettorale troppo soft, la scorsa estate, di Chinnici contro Schifani.

Ad ogni modo, il suo passaggio in Forza Italia è dato per scontato da tutti i giornali, e viene inquadrato in una sorta di malcotento per le posizioni poco moderate della nuova segretaria Elly Schlein.

"Non ne sappiamo nulla ma certo risulterebbe al quanto stupefacente - commentano con l'ANSA fonti dei Dem - che, dopo aver accettato la candidatura alla presidenza della Regione siciliana in quota Pd lo scorso luglio e avere preteso che tra i candidati non ci fossero imputati adesso Caterina Chinnici possa passare a Forza Italia, il partito di Berlusconi Dell'Utri e D'Alì".