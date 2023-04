30/04/2023 14:25:00

"La giornata dedicata alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, celebrata ieri a livello mondiale, sia da sprone per il Presidente della Regione Siciliana per l’avvio dell'iter in ordine all’applicazione del Protocollo tra INL e Assessorato Lavoro dell’agosto 2022, definito insieme alle Organizzazioni sindacali, che prevede una collaborazione tra i Servizi Ispettivi regionali e l'INL e il "rientro'" in Sicilia dei giovani siciliani, circa 200, idonei al Concorso per Ispettori del Lavoro, attualmente in forza presso le altre Regioni d'Italia". È quanto chiede Fp Cgil Sicilia attraverso la sua Segretaria Regionale, Monica Genovese.

“Le interlocuzioni finora avviate - aggiunge la sindacalista - non hanno prodotto alcun risultato, mentre ogni giorno si continuano a registrare infortuni nei luoghi di lavoro, spesso mortali, e violazioni contrattuali in ogni settore. Ristabilire normali condizioni in termini di salute e sicurezza - conclude Monica Genovese - è una battaglia per affermare la legalità nel mondo del lavoro e assicurare benessere ai lavoratori. Rispetto a questo tema sociale di grande attualità, il Governatore Schifani dia una risposta concreta e in tempi rapidi”.