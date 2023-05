Mazara, domenica torna l'iniziativa ambientale Adotta Una Pianta

05/05/2023 12:05:00

Domenica 7 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, torna a Mazara del Vallo l'iniziativa "Adotta una pianta",

che si svolgerà presso il vivaio "Il Melograno" di via Plauto (traversa di via Castelvetrano) a cura della cooperativa Creativamente si svolgerà la decima edizione della manifestazione inserita nel progetto “Agricoltura Sociale” volto all’inclusione e all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

L’Open Day "Adotta una Pianta", patrocinato dal Comune, si avvale della collaborazione del Dipartimento Salute Mentale Asp Trapani garante delle attività terapeutico-riabilitative di tipo occupazionale per disabili mentali e di Rete Fattorie Sociali Sicilia che promuove in tutto il territorio siciliano le attività di sviluppo economico rurale in ambito sociale.

"Inoltre la manifestazione - sottolineano gli organizzatori - è anche una buona occasione per divulgare le attività agricole svolte nel Bene Confiscato alla Criminalità Organizzata dato in comodato d’uso gratuito alla Cooperativa Creativamente dal 2018".

Il progetto di Agricoltura Sociale ha dato anche la possibilità di inserire come Borse Lavoro negli anni 2022 e 2023, sei soggetti disabili selezionati nell'ambito del Progetto Educazione all'Autonomia (Supporto all' Inserimento Lavorativo) Azione N. 6 Piano Di Zona Anno 2018-19 Distretto Socio Sanitario N. 53.

Durante la manifestazione, che vedrà in apertura l'accoglienza degli ospiti, il saluto istituzionale dei rappresentanti di Comune, Asp e cooperativa Creativamente, si svolgerà una mostra espositiva dei prodotti di ortovivaismo, degustazione di prodotti biologici ed inoltre grazie alla partecipazione di alcune associazioni si terrà anche l'esposizione di auto e moto d'epoca.

"La presenza di associazioni onlus del territorio siciliano - dice Maurizio Ferro, responsabile del progetto 'Agricoltura Sociale" ha l'obiettivo di favorire il lavoro di rete tra enti che promuovono lo sviluppo sociale e la lotta alle disuguaglianze nel nostro territorio".