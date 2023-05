Una salva GesanCom Fly Volley in Puglia per l'ultima di Campionato

05/05/2023 12:30:00

Ventiseiesimo ed ultimo appuntamento, nel Campionato serie B1 di Volley Femminile, per la GesanCom Fly Volley Marsala che affronterà in trasferta le pugliesi della Zero5 Castellana Grotte. Se non fosse giunta dal confronto precedente, per le libellule biancoazzurre di Coach Tan Frinzi Russo, la salvezza matematica, questo match avrebbe avuto il sapore del dentro/fuori per entrambe le formazioni. Alla luce delle dinamiche sportive di questa stagione, capitan Chiara Scirè e compagne, anche se non saranno pressate dall’obbligo del risultato, onoreranno il match nel migliore dei modi come le regole non scritte dello Sport impongono a chiunque competa.

Una preparazione all’incontro che ha visto le lilibetane lavorare in palestra ed in campo al fine di provare a ribaltare il risultato dell’andata che vide le castellanesi di Coach Danilo Milano conquistare due punti al PalaBellina dimostrando che questo torneo non ha mai fornito alle cronache nulla di scontato e che tutti i roster, almeno quelli dalla metà in giù della classifica, hanno una qualità livellata fra di loro e che soltanto gli episodi ne hanno compilato la posizione in classifica.

Solo una vittoria da tre punti consentirebbe alla Zero5 di potersi giocare l’appendice dei play out contro Terrasini, sempre che queste ultime conquisteranno contro Catania l’intera posta in palio. Insomma, un finale vietato agli ansiosi che dimostra quanto spettacolare sia stato questo splendido torneo.

Sarà possibile seguire la diretta del match, sul canale facebook “Grotte Volley Castellana” sabato 06 Maggio 2023 con inizio alle 17:30. Zero5 Castellana Grotte - GesanCom Fly Volley Marsala verrà diretta dal Sig. Alberto Mancuso coadiuvato dal Sig. Francesco Baldi.