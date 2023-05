Street art a San Vito. Nuovo look per le cabine elettriche

07/05/2023 22:20:00

La Street art ha dato una nuova immagine a sei cabine elettriche ubicate a Macari, Castelluzzo e San Vito Lo Capo. E’ il risultato della partnership sottoscritta tra il Comune di San Vito Lo Capo ed E- Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione, nell’ambito della terza edizione del SUA – San Vito Urban Art. Sei artisti, ciascuno con il proprio linguaggio, il proprio talento e la propria creatività, sono riusciti a trasformare le infrastrutture elettriche da anonimi luoghi di transito in vere e proprie opere d’arte che si integrano con i valori e l’identità del territorio. All’inaugurazione dei murales erano presenti il sindaco Giuseppe Peraino, l’assessore allo sport Nino Ciulla, il direttore artistico di SUA, arch. Arianna Maggio, l’ing. Alessio Moscuzza, responsabile Unità Territoriale Trapani E- Distribuzione, Pasquale Billeci, Affari Istituzionali Territoriali Sicilia-Enel Italia, Claudia Mirabella, Capo Unità Salute e Sicurezza e Ambiente Unità territoriale di Trapani, Francesco Capizzo, assistente HSE e Wanda Etiopia, in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti di Trapani.

Su ogni cabina elettrica è stata apposta una targa identificativa con un QR CODE attraverso il quale si potrà accedere alle informazioni sul murale.

San Vito Urban Art è stato patrocinato dall' Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trapani, da Inward – Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana, da Sikkens, in qualità di sponsor tecnico, e da Teving, con la direzione artistica dell'architetto Arianna Maggio e la collaborazione della Soprintendenza per i Beni Culturali di Trapani

Alla terza edizione del SUA hanno preso parte gli artisti Fabio Petani, Guido Palmadessa, Alessio B, Zero Mentale, SPOS.ART e Ari.

San Vito Urban Art, giunto alla terza edizione, è un evento che punta a riqualificare attraverso la street art i luoghi pubblici, raccontare la cultura di un territorio nella sua interezza, comprese le frazioni, educare al bello, rafforzare caratteri percettivi ed identitari del contesto paesaggistico locale. La partnership con E-Distribuzione ha evidenziato l’attenzione e il legame della società con il territorio in cui le infrastrutture elettriche, nate per garantire il servizio elettrico a cittadini e imprese, diventano anche spazi artistici, coniugando i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l'ambiente.

Questi i titoli e gli autori delle opere:

“IL CIELO RISPONDE AL MARE”

L’abbraccio, il sostegno, l’affetto reciproco e l’unione astratta di forme e simboli. L’incontro tra cielo e mare che è andato abbraccio e connessione con il contesto. Emozioni in noi, dove prima non c’era niente.

GUIDO PALMADESSA- Cabina elettrica a torre di Via dell’Acqua a Macari.

“Fly away”

Il gesto del soffio di un fiore di tarassaco, i semi che con la forza dei sogni si trasformano in farfalle colorate disegnando una rete di sinapsi, metafora di legami, connessioni, crocevia di incontro tra le persone.

ALESSIO_B- Cabina elettrica di via Principe Tommaso- San Vito Lo Capo

“Tra cielo e mare”

L'orizzonte tra il cielo e il mare si fonde in una interazione di azzurro, bianco e blu

creando così un'unica sinfonia cromatica.

ZERO MENTALE- Cabina elettrica adiacente all’area sportiva di Via Faro- San Vito Lo Capo.



“FRAXINUS EXCELSIOR”

Una leggenda presenta questo albero come il supporto originale del mondo,

associandolo al mito della creazione, poiché dà origine sia al mondo superiore che a

quello inferiore. I vecchi e grandi frassini solitari sono sempre stati per i popoli centro

europei il simbolo della mediazione tra il cielo e la terra; consentivano, infatti, che le

due parti si scambiassero energie e anime.

FABIO PETANI- Cabina elettrica a torre di Via Cristoforo Colombo a Castelluzzo.



“ 'Ntinna a mari ”

Omaggio al popolare gioco dell'antenna a mare che si svolge in occasione della festa del patrono San Vito ma anche incredibile analogia della vita.

SPOS.ART -Cabina elettrica del Torrazzo- San Vito Lo Capo

“Identità”

Un territorio culturale dal valore inestimabile perché multiculturale, la cultura

millenaria siciliana. Nelle maioliche e nei merletti si ritrovano elementi geometrici e

floreali, gli influssi delle varie culture, un intreccio di culture: la nostra identità”.

ARI -cabina elettrica spiaggia di San Vito Lo Capo

“Fly away & tra cielo e mare”

L'opera rappresenta la libertà in tutti i suoi aspetti. L'orizzonte tra il cielo e il mare si

fonde in una interazione di azzurro, bianco e blu creando così un'unica sinfonia

cromatica. La farfalla Macaone si trasforma a seguito del soffio di un fiore. Gesto

che fin dalla nostra infanzia rappresenta desiderio di libertà.

ALESSIO_B & ZERO MENTALE- Servizi pubblici – Boschetto San Vito Lo Capo.