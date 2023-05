Il diario del voto: a Valderice si litiga sulle "muciare"

08/05/2023 06:00:00

Il caso delle "muciare" irrompe nella campagna elettorale di Valderice.

Di cosa stiamo parlando? E' una vicenda della quale si siamo occupati più volte su Tp24. Le muciare sono gli antichi vascelli utilizzati dai pescatori della secolare tonnara di Bonagia, a Valderice. Le imbarcazioni erano abbandonate da tempo, ed infatti molte sono andate distrutte, di alcune si è salvata solo una parte. Per questo l'Amministrazione Comunale di Valderice ha cercato di recuperarle, e l'idea è stata quella di un restauro conservativo, con l'esposizione permanente delle muciare recuperate in un'area della piazzetta della tonnara, a Bonagia. Solo che il risultato è una struttura che scontenta tutti, a cominciare dai residenti, che vivono tutta l'installazione come una sorta di violenza alla bellezza della piazza. Da quando Tp24 si è cominciata ad occupare del caso, il Sindaco di Valderice, Stabile, ha chiarito che non aveva mai approvato questa soluzione, che invece è di responsabilità della Soprintendenza. E' cominciato un rimpallo di responsabilità che su Tp24 abbiamo approfondito in un articolo che potete leggere cliccando qui. E come era prevedebile, il tema arriva fino alla campagna elettorale.

Massimo Di Gregorio, avversario del Sindaco Stabile, ha le idee ben chiare: "Il Sindaco Stabile ha sempre attribuito alla Soprintendenza la scelta del luogo dove allocare le muciare. Qui si smentisce da solo… le bugie hanno le gambe corte! Nel nostro programma prevediamo di ricollocarle e valorizzarle dietro la tonnara".

Francesca Carpitella, candidata nella lista di Di Gregorio, rincara la dose: "Ecco la famosa piazza tonnara di Bonagia, come potete constatare non è stata fatta nessuna opera di restauro alle muciare da parte dell'amministrazione attuale, come era prevista invece nel progetto. Semplicemente hanno cambiato la loro collocazione, e sono state ricollocate in questa piazza, danneggiandole ulteriormente, e andando ad occupare uno spazio pubblico che poteva essere benissimo utilizzato per scopi più funzionali. E non venite a dire che la piazza non veniva utilizzata, perché ricordo benissimo le sagre fatte in piazza e le manifestazioni ludico-ricreative. Sono nata e cresciuta in questo posto e so di cosa sto parlando. Per la cronaca: le muciare stanno cadendo pezzo per pezzo, che bel restauro!"

Ma i sostenitori di Stabile non ci stanno. E sostengono che non è vero che il progetto delle Muciare comprendeva restauro e che il collocamento delle stesse è stato voluto dall'attuale amministrazione nella piazza di Bonagia: "C'è una bella differenza - scrive Giuseppe Di Trapani - tra il progetto di restauro delle Muciare e il progetto di recupero conservativo delle Muciare. Infatti l'unico progetto che c'è sulle Muciare è di recupero conservativo e non di restauro per come è stato divulgato erroneamente. Ed il collocamento nell attuale area è stato imposto dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali".

SAN VITO/ PERAINO. Il candidato sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, oggi, lunedì 8 maggio, alle ore 21, aprirà la propria campagna elettorale, con un incontro fissato con amici e simpatizzanti in Piazza Santuario. L’appuntamento sarà anche occasione di confronto e presentazione con i candidati della lista civica "Castelluzzo, Macari e San Vito Protagonisti Insieme" a sostegno della sua candidatura. «Castelluzzo, Macari e San Vito Lo Capo – afferma Giuseppe Peraino – devono continuare ad essere protagonisti insieme. L’impegno elettorale si avvicina ed abbiamo disposto una serie di incontri con la cittadinanza per esporre al meglio le nostre progettualità».

CASTELLAMMARE. Alcamo Bene Comune sostiene il movimento PRO Castellammare e la candidatura a sindaco di Carlo Navarra, in occasione delle elezioni amministrative del 28-29 maggio 2023: "Due città vicine, un territorio, lo stesso modo di vivere l'impegno civico, tanti amici: un progetto politico che è comune da sempre, sin dalle amministrative del 2012 ad Alcamo e del 2013 a Castellammare; una comunità di intenti e di valori e una naturale vicinanza di idee, finalizzata a perseguire il bene comune".

ABC si augura che anche a Castellammare si possa respirare quell’aria di cambiamento che ad Alcamo ha portato un nuovo modo di fare politica, attraverso la partecipazione attiva, l’impegno civile e la responsabilità civica.

ABC C'È con PRO Castellammare per Carlo Navarra sindaco!