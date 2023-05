09/05/2023 21:20:00

Nuovi cedimenti e nuovo pericolo crolli a Trapani nel quartiere popolare di Fontanelle.

Oggi sono intervenuti per l'ennesima volta i vigili del fuoco all'ex supermercato di via Puglia e viale Marche (ce ne siamo occupati nei mesi scorsi) a causa di alcuni cedimenti del porticato esterno, che è lasciato libero al passaggio pedonale. Fortunamente non ci sono stati feriti.

Vigili del fuoco, polizia municipale di Trapani e protezione civile, ritengono che l'intero porticato non sia più sicuro e agibile, e per questo è stato tutto recintato dai vigili del fuoco e interdetto ai pedoni.