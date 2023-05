Il cordoglio della Pol. Marsala Doc per la scomparsa dell'atleta palermitano Angelo Falletta

11/05/2023 18:26:00

E’ con grande tristezza che domenica scorsa anche gli atleti della Polisportiva Marsala Doc hanno lasciato Terrasini, dopo aver concluso la classica mezza maratona di inizio maggio. Dopo essere arrivati al traguardo, infatti, hanno appreso della morte, per un improvviso malore nel corso della gara, dell’atleta palermitano Angelo Falletta, noto per essere da diversi anni tra i più forti della sua categoria d’età su questa distanza. E anche chi scrive questo comunicato sulle “gesta” dei suoi compagni di squadra lo fa con grande pesantezza nel cuore. Quindi, stavolta, è difficile usare i soliti toni entusiastici.

Ci limitiamo, pertanto, alla cronaca. Nella “mezza” disputata nel centro palermitano, il primo a tagliare il traguardo tra i tesserati della Marsala Doc è stato, come da pronostico, Fabio Sammartano, con il tempo di 1 ora, 24 minuti e 31 secondi. Un’ottima prestazione, soprattutto se si considera il grande caldo. A seguire, sono poi arrivati Giuseppe Mazzara (1:27:34), Damiano Ardagna (1:32:46), Antonino Genna (1:33:21), Ignazio Cammarata (1:34:33), Antonio Pizzo (1:38:03), Dario Stracquadanio (1:38:54), Gianpaolo Graffeo (1:38:55), Francesco Croce (1:40:13), Luca Cammarata (1:44:58). E poi ancora Ignazio Abrignani, Matilde Rallo, Agostino Impicciché, Michele Marino, Mimmo Ottoveggio, Gioacchino Sorrentino, Antonio Tumbarello, Massimo Pipitone, Vincenzo Contrino, Baldo Cascia, Giuseppe Genna, Francesco Petruzzellis, Vito Cascio, Roberto Angileri, Isabella Valenti e Vincenzo Parisi.

Ma a Terrasini si è corso non soltanto sulla distanza dei 21.097,5 metri, ma anche sulla 14 e sui 7 chilometri. Per i biancazzurri, a percorrere i 14 km è stato Corrado Galeota, mentre i 7 km il presidente Filippo Struppa. Contemporaneamente, Michele D’Errico sull’Isola d’Elba nel giorno del suo compleanno ha corso l’ennesima maratona. Per altro, con un tempo di rilievo (3 ore e 24 minuti). Sempre in Toscana, ma a Viareggio, Thierry Maximilien Morgana ha partecipato alla 21esima edizione della “Corsa senza barriere”, un percorso misto asfalto/sterrato di 19 km concluso al terzo posto con il tempo di 1 ora e 18 minuti. Salvatore Villa, invece, ha partecipato alla “6 ore” di Andria, correndo per 53 km e 620 metri (settimo di categoria). In precedenza, infine, Morgana e Michele Galfano avevano partecipato, con ottimi risultati, alla 10 km di Palma di Montechiaro e Peppe Mazara, Leo Mazzara e Francesco Croce alla gara di Buseto Palizzolo.