Decathlon assume a Trapani ed in Sicilia

13/05/2023 17:58:00

Decathlon, il colosso francese dell’abbigliamento sportivo low cost torna ad assumere in Sicilia. L’azienda è al momento alla ricerca di diverse figure professionali da inserire con contratto part-time a tempo determinato nei suoi punti vendita distribuiti su tutto il territorio siciliano.

Al momento la società conta nell’isola sette punti vendita ed è periodicamente alla ricerca di personale presente nei suoi esercizi.

Decathlon seleziona due sales assistant (addetti vendita) nella sede di Trapani, uno a Palermo, due a Milazzo, uno a Catania. A Siracusa ricerca un sales assitant e un department assistant.

Nello specifico, alla figura del sales assistant sarà affidato il compito di gestire la vendita diretta e l’assistenza al cliente all’interno del punto vendita, mentre il department assistant si occuperà delle attività gestionali e operative nell’ambito dell’ufficio risorse umane, con un occhio di riguardo alle fasi di selezione, accoglienza, inserimento e aggiornamento professionale del personale.

I neoassunti dovranno accompagnare l’acquirente nell’acquisto dei prodotti desiderati, garantendo la disponibilità dello stock e mettere le loro conoscenze e passione sportiva a disposizione della clientela.

Per il punto vendita di Messina sarà richiesta esperienza in ambito running, atletica, walking e triatlhon.

Gli interessati a partecipare alla selezione in una delle sedi Decathlon dovranno possedere un diploma di maturità ed essere esperti e appassionati di sport.

L’azienda richiede anche la disponibilità a lavorare su turni e nei weekend.

Sarà possibile inviare la candidatura visitando la sezione “Careers” di Decathlon e consultare tutti gli annunci pubblicati periodicamente e attivi in Italia.

Una volta inseriti i neoassunti potranno seguire un percorso formativo in affiancamento e contare su interessanti opportunità di crescita in un’azienda in continua espansione.