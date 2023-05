Mazara, il circolo di Fratelli d'Italia incontra l'eurodeputato Milazzo per la questione Balneari

16/05/2023 00:00:00

Il circolo di Fratelli d’Italia di Mazara del Vallo nei giorni scorsi ha ricevuto la visita dell'eurodeputato Giuseppe Milazzo accompagnato da Fabrizio Ferrara per discutere sulla problematica dei lavoratori del settore dei balneari. Insieme ad una delegazione dei lavoratori del settore sono state raccolte le istanze perché, anche da Mazara del Vallo, arrivassero fino al Parlamento Europeo.

"Oggi raccogliamo i frutti di un primo risultato che apre alla discussione in un tavolo tecnico finalizzato alla mappatura del Demanio Marittimo, lacuale e fluviale a conferma della volontà del governo Meloni di mettere mano a un settore che necessita di chiarezza dopo troppi anni di incertezze - scrive in una nota il commissario cittadino del partito Francesco Santangelo -. A combattere questa battaglia l’On. Milazzo insieme al nostro capo delegazione On. Carlo Fidanza che hanno già dichiarato che “la Mappatura è un percorso serio e corretto oltre che riconosciuto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea dello scorso 20 Aprile. Servirà ad ottenere una ricognizione puntuale delle concessioni attualmente in essere e delle aree concedibili, una omogenizzazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni e la definizione del criterio della scarsità della risorsa richiamato dall’art. 12 della direttiva Bolkestein".

”Continueremo a vigilare e ad aggiornare il settore sul procedere delle attività del tavolo seguendo punto su punto, istanza su istanza. – dichiara Francesco Santangelo Commissario del Partito a Mazara - Fratelli d’Italia lavora per la città e per i suoi cittadini in tutti i settori che creano sviluppo economico ed una migliore qualità della vita insieme alla nostra deputazione a partire dall'impegno costante ed instancabile del nostro deputato Nicola Catania. Non è tempo di disfattisti e distruttori. Inizia il tempo dei costruttori, di una classe dirigente già presente e pronta a lavorare per la città”