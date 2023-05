I fatti del 17 Maggio: la Romagna sott'acqua, l'Inter in finale, Meloni al G7

17/05/2023 06:42:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 17 Maggio 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Ieri sera a San Siro l’Inter ha battuto il Milan 1 a 0. I nerazzurri sono in finale di Champions

• Il maltempo colpisce ancora la Romagna, i fiumi esondano. Persone che si rifugiano sui tetti. Un anziano morto annegato a Forlì. Treni fermi. Strade bloccate. Pioverà per le prossime 24 ore

• Brutte notizie da Bruxelles: il tentativo italiano di usare il no alla ratifica della riforma del Mes come ricatto per strappare concessioni su altri dossier non è accettabile

• Giorgia Meloni ieri era a Reykjavik per il Consiglio d’Europa, oggi volerà in Giappone per il G7

• All’indomani dalle comunali in 595 comuni tutti i partiti esprimono soddisfazione. La premier Meloni dice che il centrodestra si conferma forte. Schlein è ottimista per i ballottaggi e, nonostante il M5s sia andato male, lo è anche Fico: «Passi avanti sui territori»

• Dall’inizio dell’anno, sono oltre 45 mila i migranti giunti in Italia via mare

• Maxi sequestro di cocaina a Gioia Tauro, 2,7 tonnellate di droga purissima nascoste in container che trasportavano banane

• Londra propone di dare F-16 all’Ucraina, Re Salman invita Zelens’kyj in Arabia, dopo il New Start Mosca cancella anche il Cfe, a Kiev hanno arrestato il presidente della Corte Suprema

• Gli Usa potrebbero andare in default il 1° giugno. A lanciare l’allarme il segretario al Tesoro Janet Yellen

• Jean-Baptiste Trogneux, pronipote di Brigitte Macron, è stato riempito di botte da un gruppo di manifestanti che protestavano contro l’innalzamento delle pensioni

• Ruby Ter, Berlusconi e gli altri 25 imputati sono stati assolti perché le ragazze non dovevano essere ascoltate come testimoni ma come assistite. Lo confermano le motivazioni della sentenza

• Alessia Pifferi, la mamma accusata di omicidio aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, avrebbe «il Qi di una bimba di 7 anni». Lo dicono ultimi accertamenti medici svolti nel carcere di San Vittore

• È iniziato il festival di Cannes. Grandi attori sul red carpet. Fan in delirio, abbracci, selfies

• Jeff Bezos è in vacanza a Maiorca. È stato visto sbaciucchiarsi con la fidanzata sul suo yacht

• Magnus Cort Nielsen ha vinto la decima tappa del Giro d’Italia 2023. Geraint Thomas in rosa

• Internazionali di tennis di Roma, Jannik Sinner eliminato da Francisco Cerundolo

• È morto Robert Lucas, celebre economista, premio «Nobel» nel 1995. Formulò la teoria delle aspettative razionali. Aveva 86 anni

Titoli

Corriere della Sera: Fiumi in piena: fuga sui tetti

la Repubblica: «L’autonomia divide l’Italia»

La Stampa: Meloni-Schlein, partita doppia

Il Sole 24 Ore: Usa, rischio bolla dal debito privato

Avvenire: Nessuno resti indietro

Il Messaggero: La trappola del fango

Il Giornale: La farsa del processo Ruby / Non andava neppure fatto

Il Fatto: Arriva il reddito di belligeranza

Libero: La Schlein nel panico implora aiuto

La Verità: Fermate la fiera dell’utero in affitto

Il Mattino: Autonomia, il Senato frena

il Quotidiano del Sud: Fermi tutti: Macron sta con la Meloni

il manifesto: Senza tetto né legge

Domani: Ecco il Conte giallonero: vendetta contro Draghi e dispetti al Pd di Schlein