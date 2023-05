I fatti del 25 Maggio: paura epidemie in Romagna, un piano contro il dissesto, l'Inter vince la Coppa Italia

25/05/2023 07:14:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 25 Maggio 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei giornali.

• Nella Romagna alluvionata ora è scattato l’allarme sanitario. L’acqua stagnante è contaminata con scarichi fognari, sostanze chimiche, rifiuti agricoli e industriali, carcasse di animali morti, etc. Si rischiano epatite A, salmonella, gastroenteriti, dermatiti e congiuntiviti

• Al Senato il ministro Musumeci ha parlato del Piano contro il dissesto idrogeologico, rimasto bloccato dal 2016. Il governo vuole riproporlo. Prevederà interventi mirati: dalla ripulitura di fiumi e torrenti asciutti alla realizzazione di nuove dighe, fino all’eliminazione degli sprechi di acqua contro la siccità

• Ieri, violenti temporali in Lombardia, Piemonte e nel Modenese. Oggi Giorgia Meloni e Ursula sorvoleranno assieme la Romagna. Alle 18, nuovo Consiglio dei ministri

• L’Ue chiede all’Italia di diminuire il debito, di rafforzare le amministrazioni per l’attuazione del Pnrr e spingere sulla transizione ecologica. Riforme o meno, Bruxelles ricorda che fra un anno tornerà il patto di stabilità

• Con 103 voti favorevoli, 49 contrari e un astenuto il Senato ha dato il via libera al ponte sullo stretto di Messina. Matteo Salvini: «Una giornata storica»

• Oggi il Cda della Rai dovrebbe approvare le nomine proposte dal nuovo ad Roberto Sergio: Gian Marco Chiocci (Fdi) sarà proposto per la direzione del Tg1, Antonio Preziosi (Fi) al Tg2, Mario Orfeo (Pd)

• Il governatore della Florida Ron DeSantis si è candidato alle presidenziali di novembre 2024 solo con un annuncio su Twitter Spaces. Trump molto irritato

• Il capo della Wagner Evgenij Viktorovič Prigožin ha rilasciato un’intervista fiume in cui fa a pezzi le "verità" ufficiali del Cremlino sulla guerra. La censura è entrata in azione, ma le sue parole sono diventate virali in rete

• Ita Airways, Tesoro e Lufthansa hanno trovato un accordo. Ai tedeschi va il 40% dell’ex compagnia di bandiera

• Il timore per il default Usa manda tutte le Borse a picco. Milano chiude con un -2,39%

• A Milano una brasiliana transessuale è stata presa a manganellate dalla polizia. Aperta un’indagine

• A Sant’Anastasia, nel napoletano, due giovani sparano contro un bar a scopo intimidatorio e feriscono un’intera famiglia. Grave ma non in pericolo di vita la bambina di 10 anni

• Il Parlamento francese ha approvato la costruzione di 6 nuove centrali nucleari

• Totti e Noemi Bocchi vogliono lasciare il superattico affittato a Roma nord e tornare a vivere all’EUR. Lui vuole stare più vicino ai figli, rimasti con Ilary Blasi

• Nanni Moretti a Cannes per l’ottava volta, grande successo per Il Sol dell’Avvenire. Oggi attesi Win Wenders e Quentin Tarantino

• L’Inter ha vinto la Coppa Italia. La Fiorentina era partita in vantaggio, risultato ribaltato grazie a una doppietta di L. Martinez

• È morta Tina Turner, la regina del rock. Era malata da tempo. Aveva 83 anni

• Se ne è andato anche Chas Newby, il Beatle mancato. Fu il primo batterista nei concerti di Lennon e compagni, lasciò il gruppo per andare a studiare chimica all’università. Aveva 81 anni

Titoli

Corriere della Sera: L’Europa: sul Pnrr, fate presto

la Repubblica: Meloni tradisce Bonaccini

La Stampa: Colosimo: la mia verità sugli ex Nar

Il Sole 24 Ore: Bruxelles, sotto tiro i ritardi del Pnrr e le incognite della riforma fiscale

Avvenire: Ancora nel fango

Il Messaggero: L’Europa boccia l’Autonomia

Il Giornale: Tasse e casa: il muro di Bruxelles

Leggo: Bollette, incubi italiani

Il Fatto: Corteo per Falcone: la Questura sapeva

Libero: Da eco-imbecilli a eco-terroristi

La Verità: Si può dire che D’Alema tratta armi

Il Mattino: Il sangue degli innocenti

il Quotidiano del Sud: L’Italia è il Paradiso degli investitori

il manifesto: La trappola degli aiuti

Domani: Ballottaggi, la campagna silenziosa / Per Schlein è l’ora della verità