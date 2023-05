All'Alcamo Book Festival il rapporto annuale di Amnesty International

25/05/2023 20:00:00

Domenica 28 maggio 2023 alle ore 18.00 ad Alcamo all’Auditorium ex collegio dei Gesuiti, si terrà l’incontro di presentazione del Rapporto Annuale 2022-2023 di Amnesty International. L’evento si colloca nell’ambito della rassegna “Alcamo Book Festival”,

la kermesse del libro giunta alla sua seconda edizione e snodata su quattro giornate (25-28 maggio), dedicate interamente ai libri e all’arte in tutte le sue forme.

Gli attivisti del locale gruppo Amnesty 300 saranno protagonisti della presentazione del Rapporto Annuale 2022-2023: a moderare sarà l’editore Ernesto Di Lorenzo, al tavolo dei relatori Chiara Di Maria, Responsabile della Circoscrizione Sicilia di Amnesty, Gianluca Pipitone, vice Responsabile della stessa articolazione regionale, e Manuela Dara di Thalia asp. A seguire si svolgerà la premiazione del concorso Amnesty per le scuole.

Amnesty International Italia pubblica da oltre trent’anni, grazie alla sensibilità dell’editore Infinito, molto attento alla saggistica sui diritti umani, il Rapporto sulla situazione dei diritti umani nel mondo. Ovunque, le persone più emarginate sono quelle più colpite e le disuguaglianze sono inaumento: donne e persone lgbti hanno subìto violenza e discriminazione di genere. I governi

mondiali non sono riusciti a dare supporto alle persone la cui situazione è peggiorata e i conflitti militari in atto non fanno che acuire le violazioni dei diritti umani. Questi e tanti altri aspetti vengono trattati in modo analitico nel Rapporto Annuale 2022-2023, il più grande lavoro di ricerca sulla situazione dei diritti umani nel Mondo, con cinque panoramiche regionali e schede di

approfondimento su ben 156 paesi. Qui il rapporto annuale di Amnesty.