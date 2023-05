I fatti del 26 Maggio: Von der Leyen nelle zone alluvionate, estesa l'emergenza, un'altra vittima

26/05/2023 06:41:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 26 Maggio 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen e Stefano Bonaccini hanno sorvolato insieme in elicottero le zone alluvionate. La presidente della Commissione promette fondi europei. I romagnoli le regalano una piadina

• Il Consiglio dei ministri ha estenso lo stato d’emergenza a undici comuni nelle Marche e in Toscana. Stanziati 8 milioni per le popolazioni colpite dall’alluvione

• Ieri il maltempo ha causato un’altra vittima nell’avellinese. Allagamenti e smottamenti anche nel bresciano

•Il Senato vota sì alla fiducia sul decreto Bollette. Vale 5 miliardi e prevede misure in tre settori: caro-energia, sanità e fisco

• Lucia Annunziata, conduttrice di Mezz’ora, si è dimessa dalla Rai: «Non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo». Pare voglia candidarsi alle europee con il Pd

• La Fda autorizza la startup di Elon Musk a impiantare chip nei cervelli umani. Per ora gli esperimenti sono stati fatti solo sulle scimmie

• Kiev cambia il calendario. Il Natale si festeggerà il 25 dicembre e non più il 7 gennaio. La chiesa ortodossa ucraina prende le distanze da quella russa

• Secondo il New York Times dietro all’attacco al Cremlino ci sarebbero i servizi segreti ucraini

• Il capo della Wagner Evgenij Prigo┼żin ha annunciato che i suoi uomini hanno cominciato a lasciare Bakhmut all’esercito russo. Kiev continua a dire che la città non è conquistata

• Putin sta spostando parte delle sue armi nucleari non strategiche in Bielorussia

• A una settimana dal rischio bancarotta, Joe Biden e Kevin McCarthy non hanno ancora trovato un accordo ma assicurano che «Non ci sarà il default degli Stati Uniti»

• Ieri Lufthansa ha ufficialmente acquisito il 41% di Ita-Airways a fronte di un aumento di capitale di 325 milioni. Si parla di 94 aerei e 5.550 entro il 2027

• L’economia tedesca è scivolata in recessione durante l’inverno, il pil in calo dello 0,3%

• Elezioni in Turchia, K─▒l─▒çdaro─člu perde pezzi. Undici membri del suo partito lo abbandonano dopo che ha promesso di espellere tutti i rifugiati siriani

• Trump, processo fissato per il 25 marzo 2024. In piena campagna elettorale

• Dopo la trans brasiliana presa a manganellate a Milano, a Livorno un agente ha dato un calcio in testa a un giovane rapinatore

• Alberto Genovese resta in carcere almeno fino a novembre. I giudici chiedono una perizia psichiatrica

• A Cannes, ieri sono arrivati Wim Wenders e Quentin Tarantino. Oggi, Ken Loach e Alba Rohrwacher

• Giro d’Italia: Filippo Zana è il vincitore della 18a tappa, la prima nelle Dolomiti. Geraint Thomas ancora in rosa

Titoli

Corriere della Sera: Nomine Rai, scontro e dimissioni

la Repubblica: TeleMeloni

La Stampa: Rai, anche Annunziata sbatte la porta

Il Sole 24 Ore: La Germania frena ancora e scivola in recessione

Avvenire: Basta guerra alla natura

Il Messaggero: Fondi europei per l’alluvione

Il Giornale: Le toghe ignoranti

Leggo: Trapianto domino

Qn: Alluvione, caccia ai fondi per la ricostruzione

Il Fatto: Ecco le foto mai viste delle bombe del 1993-‘94

Libero: Mezz’ora in meno

La Verità: Monti e la Ue chiedono più tasse. La Schlein esegue: «Alziamole»

Il Mattino: Le stese con i mitra dei figli di Gomorra

il Quotidiano del Sud: Il Millepiedi italiano batte la Germania dai due piedi di argilla

il manifesto: L’abbuffata

Domani: L’Emilia al centro dell’Europa / Von der Leyen: «Siamo con voi»