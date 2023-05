Alcamo: domenica 28 maggio II raduno d'auto e motocicli sport d'epoca

26/05/2023 12:21:00

Appuntamento, domenica 28 maggio ad Alcamo, in piazza Castello, con il Secondo Raduno Auto

e Motocicli Sport d’Epoca organizzato dal Club Auto e Motocicli con il patrocinio del Comune di Alcamo.

Il programma prevede, a partire dalle ore dalle ore 8:00 e fino alle 12:30, la sosta di circa 70 veicoli storici in Piazza della Repubblica, a seguire le vetture si sposteranno verso Piazza Castello e faranno il seguente percorso: via Comm. Navarra, via Florio, Corso VI Aprile (stretto), Corso VI Aprile, Piazza De Carolis, piazza Pittore Renda, Viale Italia, Viale Europa, via Madonna del Riposo, rotatoria Piano Santa Maria e risalita per via Madonna del Riposo, Viale Europa fino a via Vittorio Veneto, via Pietro Galati, via Monte Bonifato verso Piazzetta Balatelle, via Pietro Maria Rocca, Piazza Pittore Renda verso Corso Generale dei Medici.

Dichiara l’assessore allo sport Gaspare Benenati “le auto e moto d’epoca con il loro fascino senza tempo hanno il potere di farci tornare indietro negli anni e nei ricordi e, per i più giovani, rappresentano un modo per conoscere da vicino delle vetture che, seppur datate, conservano un’eleganza ed uno stile imparagonabili. Siamo certi che il raduno di domenica saprà attrarre un pubblico numeroso non solo locale ma anche dei comuni vicini, quindi ancora una volta siamo ben contenti di ospitare un evento sportivo che ha delle ricadute in ambito turistico”.