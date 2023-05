Vincitori e vinti a Pantelleria, San Vito Lo Capo, Custonaci, Valderice e Buseto Palizzolo

29/05/2023 06:00:00

21,15 - Fabrizio Fonte è il nuovo sindaco di Custonaci.

Lo spoglio si è concluso. Fabrizio Fonte vince ottenendo 2266 preferenze.

“La vittoria è stata netta, la volontà dei custonacesi è stata espressa in maniera decisa, sono molto emozionato, soddisfatto del risultato, ma emozionato perché l’abbraccio dei miei cittadini è stato molto grande” - queste le parole di Fabrizio Fonte.

“Vorrei ringraziare la mia famiglia, che mi è stata vicino, i miei collaboratori e i candidati eletti e non, che si sono messi in gioco insieme a me - ha aggiunto- L’emozione di essere eletto sindaco della propria città non ha eguali. Molto soddisfatto, con grande responsabilità guiderò questa città”.

Fabrizio Fonte, giornalista, è laureato in “Scienze della comunicazione ”. È autore di diversi saggi e di numerosi articoli di natura politica, economica e culturale per varie testate giornalistiche regionali e nazionali. È stato insi­gnito di numerosi premi. È vicepresidente dell’ISSPE («Istituto Siciliano di Studi Politici ed Economici») e presiede, infine, dal 2014 il «Centro Studi Dino Grammatico».

19,00 - A Valderice ha vinto il Sindaco uscente Francesco Stabile. Nel comitato è già iniziata la festa. Il distacco con lo sfidante, Massimo Di Gregorio è stato notevole. In base ai dati parziali e non ufficiali, Stabile è a 2.855 voti – e quindi al 60% -, Massimo Di Gregorio 1.762, Giuseppe Maltese 119

A San Vito Lo Capo, invece, Peppe Peraino non ce la fa ad essere rieletto. Mancano poche schede ma il distacco con la Sala è enorme. Attualmente 64% di quest'ultimo contro il 36% di Peraino. "Sono a posto con la mia coscienza" dichiara Peraino alla redazione di Tp24.

A Castellammare del Golfo, invece, è adesso avanti Peppe Fausto di pochi voti. Secondo è il Sindaco Nicola Rizzo.

A Buseto Palizzolo ha vinto Ciccio Poma.

A Vita è stato rieletto Riserbato.

17,45 - A San Vito Lo Capo si profila un risultato clamoroso. Il Sindaco uscente, Peppe Peraino, è molto indietro rispetto al suo avversario, La Sala. Nelle cinque sezioni Peraino è molto distante da La Sala, anche se ancora mancano diverse schede. A Makari, tradizionalmente invisa a Peraino, La Sala è al 70%. C'è da capire quanto ha pesato sulla campagna elettorale la polemica nata sulla scoperta della condanna definitiva per il Sindaco uscente per aver sfruttato a suo favore un testamento falsificato (ne abbiamo parlato su Tp24).

A Buseto Palizzolo, invece è avanti Poma.

A Paceco Grammatico doppia Bongiorno.

Arrivano nuove proiezioni su Trapani. Con il 45% delle schede scrutinate, Tranchida ha il 38,8%, Miceli il 37,7%, Brillante il 16,5%, Garuccio il 7,3%.

16,40 - A Custonaci ha vinto Fabrizio Fonte. Quando sono state completate cinque sezioni su sei, Fonte è nettamente avanti. Ma il gruppo di Fonte gioisce anche su un altro fronte: fonti di Tp24, infatti, informano che Giuseppe Bica, ex sindaco di Custonaci, ha vinto il ricorso contro l'elezione all'Ars di Nicolò Catania, il sindaco uscente di Partanna.

16,20 - Francesco Stabile è il primo vincitore delle elezioni amministrative in provincia di Trapani. Quando già sono state scrutinate più della metà delle schede, infatti, secondo dati non ufficiali, Stabile ha il 62% dei voti validi, e il suo avversario Massimo Di Gregorio si ferma al 34%.

A Pantelleria è testa a testa tra Angela Siragusa e Fabrizio D'Ancona. Indietro il Sindaco uscente Vincenzo Campo.

16,00 - Arrivano i primi dati. A Valderice il Sindaco uscente, Stabile, è in testa. Grande incertezza a Pantelleria, dove tre candidati su quattro si contendono la vittoria per un pugno di voti.

07,00 - Oggi al voto nel Trapanese due Comuni tra le mete più importanti del turismo in Sicilia Occidentale e nel Mediterraneo: Pantelleria e San Vito Lo Capo e tre comuni che sono nel cuore dell'Agroericino: Valderice, Custonaci e Buseto Palizzolo.

A partire dalle ore 15 su Tp24 e su RMC101 tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul voto.

Pantelleria - A Pantelleria sono quattro i contendenti alla carica di sindaco. C'è l'uscente Vincenzo Campo (“Pantelleria 2050”) a sfidarlo Fabrizio D’Ancona (Siamo Pantelleria), Angela Siragusa “LeAli per Pantelleria” e Claudia Della Gatta (Pantelleria E').

A Pantelleria (7.407 abitanti) Gli elettori sono 6.498 divisi in in 3.305 maschi e 3.193 femmine. L’uscente Vincenzo Campo torna in corsa con gli assessori Maurizio Caldo, Francesca Marrucci e Angelo Parisi, designando anche il capo di gabinetto Leonardo Ferreri.

Questi i candidati al consiglio comunale della lista a sostegno di Vincenzo Campo: Gina Maria Addolorato, Maurizio Caldo, Luca D’Amico, Graziella Di Malta detta Graziella, Rossella Di Malta detta Rossella, Sabina Esposito, Leonardo Ferreri, Maria Pia Gabriele, Antonio Perrone, Stefano Scaltriti detto Stefano, Andrea Govinda Tusa, Erik Vallini.

Il secondo candidato a sindaco Fabrizio D’Ancona verrà affiancato nella squadra assessoriale da Adele Pineda, Federico Tremarco e Massimo Bonì. I candidati al consiglio sono: Morgan Brignone, Benedetta Culoma, Giuseppa Rosa D’Aietti, Nadia Ferrandes, Antonio Galbani, Roberto Greco, Giuseppe Maddalena, Adriano Minardi, Giuseppe Palermo, Mariuccia Silvia, Giuseppe Spata, Federico Tremarco.

La terza candidata è Claudia Della Gatta che designa come assessori Vita Angela Accardi e Francesco Giuseppe Maria. I candidati al consiglio comunale sono: Aurora Azzolini, Maria Paola Lo Rillo, Marianna Maggi, Ignazio Pedone, Roberto Prestifilippo, Simona Ronchi, Linda Russo.

Angela Siragusa è la quarta candidata a sindaco affiancata da una squadra formata attualmente da Arturo Meli Caravello e Aurelio Mustacciuoli. I candidati consiglieri sono: Mariella Asaro, Angelo Casano, Terina Mirian Culoma detta Miriam, Giuseppe La Francesca, Andrea Errera, Paola Morana detta Murana, Mariangela Rita Silvia, Michelangela Silvia detta Michela, Luciano Maria Parrinello, Giovanni Vincenzo Valenza detto Giovanni, Nicolò Barraco, Giovanni Gabriele detto Gianni.

San Vito Lo Capo - A San Vito Lo Capo a contendere la poltrona di primo cittadino all’uscente Giuseppe Peraino (Castelluzzo, Macari e San Vito Protagonisti Insieme), c’è Francesco La Sala con lista civica “SiAmo San Vito”.

Ad animare e non poco la campagna elettorale di San Vito Lo Capo, la vicenda del “testamento falso” che vede coinvolto il sindaco uscente Giuseppe Peraino, e raccontata dal giornalista, Chicco Fumagalli. La sua inchiesta ha portato alla luce una storia lunga 17 anni. Peraino insieme a suoi cugini ha sfruttato un testamento falso, scritto da qualcuno a loro favore, che vede al centro una casa, in Via Duca degli Abruzzi, dal valore dichiarato di 110mila euro. Ne abbiamo parlato qui. Della vicenda se n’è occupato anche il giornalista Nicola Biondo con un suo articolo che potete leggere qui.



Tornando alla sfida elettorale, l’uscente sindaco di San Vito Lo Capo (4.820 abitanti) Giuseppe Peraino ha questa squadra assessoriale formata da Franco Valenza, vice sindaco, Francesca De Luca, Nino Ciulla e Alessandra Ruggirello. Questi i candidati con la sua lista: Giuseppe Catanese (individuato come Presidente del Consiglio), Elisa Cracolici, Christina Fragapane, Cinzia Iovan, Paola La Sala, Elisa Montoleone, Lorenzo Morfino, Alessandra Ruggirello, Rosario Ruggirello, Giacomo Trapani, Franco Valenza e Gaspare Vultaggio.

La Sala ha designato assessori Francesca Vultaggio e Giuseppe Catalano. Questi i candidati al consiglio comunale con la sua lista “SìAmo San Vito”: Antonina Daniela Candela, Dario Cardella, Antonio Froiio, Francesco Graziano, Giuseppe Incammisa, Alba La Sala, Sabrina Pace, Giusy Parrinello, Irene Pizzimenti, Rossella Polisano, Salvatore Ruggirello e Gaspare Scola.

Valderice - Sono tre i candidati sindaci a Valderice, con l’uscente sindaco Francesco Stabile che dovrà vedersela con Massimo Di Gregorio e Giuseppe Maltese. Si vota con il sistema maggioritario, non ci sarà pertanto ballottaggio.

La squadra assessoriale dell’uscente Francesco Stabile con la lista “Stabile Sindaco” è composta da: Domenico Lo Cascio, Anna Maria Mazzara, e Giuseppe Cardella. I candidati al Consiglio comunale sono: Giovanna Agosta, Giuseppe Cardella, Francesco Gervasi, Camillo Iovino detto Camillo, Maria Iovino detta Maria, Giusy Lombardo, Giuseppe Martinico, Anna Maria Mazzara, Vincenzo Messina detto Enzo, Francesco Minaudo, Alessandro Pagoto, Maria Anna Pavia, Mariano Simonte, Maria Solina detta Anna, Vito Ruggero Sugameli e Pietro Tosto.

Tre anche gli assessori designati dal competitor Massimo Di Gregorio che si presenta agli elettori con la lista “La Scelta”. Si tratta di Salvatore Colomba, Marcella Mazzeo e Gianfranco Palermo. Ecco i nomi per gli aspiranti consiglieri comunali: Francesco Adragna, Caterina Baiata Caterina, Lucia Blunda, Francesca Carpitella, Pietro Catalano, Salvatore Colomba Salvatore, Sabrina Cucciardi, Alberto Di Gregorio, Giuseppe Lombardo, Marcella Mazzeo, Marika Oddo, Gianfranco Palermo, Maria Peralta detta Cristina, Giuseppe Polisano, Salvatore Virgilio e Federica Zichichi.

Giuseppe Maltese si presenta invece con la lista denominata “Maltese Sindaco”. Anche in questo caso tre gli assessori designati: Marco Papa, Quinto Paolo e Giuseppe Licata. La lista dei candidati al consiglio comunale: Bernardo Cammarata detto Dino, Massimo Giuseppe Di Martino, Serena Ditta, Fabrizio Ferrauto, Sandra Fugallo, Alessandro Gialantonio, Giovanni Grammatico, Diana Houmadi detta Diana, Maria Concetta La Sala, Antonia Mazzonello, Sara Menegatti detta Sara, Michurina Svetlana detta Sveta, Marco Papa, Giovanna Pirro, Domenico Ravazza e Rosario Tranchina.



Custonaci – A Custonaci (5.306 abitanti) il sindaco uscente Morfino non si ricandida e la sfida è a due tra Fabrizio Fonte e Vincenzo Monteleone.

Fonte ha designato come assessori Filippo Castiglione e Nicola Santoro ed è sostenuto dalla lista “Custonaci Futura”.

Questi i candidati al consiglio comunale: Giuseppina Agosta detta Giusy, Palma Campo detta Palmina, Francesca Castiglione detta Franca, Gaspare Catanese, Jessica Fici, Antonino Incammisa detto Nino, Giovanni Noto detto Gianni, Alberto Oddo detto Betto, Gaspare Piazza, Anna Poma, Salvatore Spada, Maria Pia Zichichi detta Pia detta Maria Pina.

Enzo Monteleone ha designato assessori, invece, Annalisa Reina e il già vice sindaco Carlo Guarano. La sua lista è “Per Custonaci – Condividi – Enzo Monteleone Sindaco” e sono questi i candidati al consiglio comunale: Vito Cammarata, Vita Campo, Francesca Castiglione, Giusi Licata, Sofia Margagliotti, Gianni Mazzara, Claudio Navarra, Rosario Pellegrino, Vita Reina e Giuseppe Scalia.

Buseto Palizzolo - A Buseto Palizzolo (2.805 abitanti) sono due i candidati sindaco: Francesco Poma e Antonella Adragna.

Francesco Poma ha designato come assessori l’uscente Roberto Pellegrino e Giuseppe Aleo. Poma è sostenuto dalla lista “Evoluzione Buseto”. Questi i candidati al Consiglio comunale: Salvatore Caradonna, Mario Grasso, Andrea Internicola, Tatiana Lombardo, Federica Minaudo, Rocco Mustazza, Arianna Pace, Giuseppe Poma e Maria Simonte.

Antonella Adragna, invece, ha designato come assessori Gianrosario Simonte e Maria Bica ed è sostenuta dalla lista “Antonella sindaco di Buseto – Nuovo Colore”. Questi i candidati consiglieri: Vanessa Castiglione, Giuseppe Colomba, Antonella Craparotta, Alessandro Ferlito, Giuseppina Miceli, Maria Minaudo, Peppe Mustazza, Rossella Piccione, Alessio Savalli e Pietro Simonte.