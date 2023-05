31/05/2023 22:30:00

Maltempo in Sicilia, forti piogge hanno colpito non solo Mazara e il Belice, ma anche il Palermitano: allagamenti segnalati a Carini, Capaci, Isola delle Femmine, Palermo e Altofonte.

Un forte temporale si è abbattuto nella zona di Carini, in provincia di Palermo, scaricando 48mm di pioggia. Un torrente nei pressi del bioparco si è ingrossato fino ad esondare. L’acqua è finita nelle strade e alcuni alunni in visita nella struttura hanno avuto difficoltà a raggiungere il pullman. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco in soccorso di automobilisti rimasti bloccati nelle auto.

Strade e scantinati allagati si registrano anche a Capaci e a Isola delle Femmine. A Palermo, alcune strade sono allagate e si sono allargate pericolose voragini. Ad Altofonte una scuola elementare è stata allagata e gli alunni sono stati portati al piano superiore, prima di essere evacuati.