I fatti del 6 Giugno 2023: mistero sulla controffensiva ucraina, scontro Meloni - Corte dei Conti

06/06/2023 06:47:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 6 Giugno 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• La nebbia di guerra non si dirada. Mistero su questa controffensiva: è partita, non è partita, è partita ma è finita male? Non si capisce.

• Il cardinale Zuppi è Kiev, in missione di pace per conto del Papa

• Il legale di Alessandro Impagnatiello, il giovane che ha assassinato la compagna Giulia Tramontano, ha rimesso il mandato. Dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni del giovane. Non tornano con le riprese delle telecamere

• Il principe Harry doveva presentare l’accusa contro i tabloid, ma non era in forma e non s’è presentato

• Mike Pence si candida alle presidenziali. È pronto a sfidare alle primarie Donald Trump e Ron DeSantis

• Decreto Pa. Il governo ha posto la fiducia. Oggi il voto. Tra la Corte dei conti e Giorgia Meloni è scontro

• GayPride di Roma, la regione Lazio fa marcia indietro sul patrocinio. S’è accorta che nel manifesto si sostengono adozione per le coppie omosessuali e utero in affitto

• La presidente della Bce dice che in Ue la crescita è stagnante e che l’inflazione potrebbe ancora crescere. Borse giù

• La Corte Ue boccia di nuovo la riforma della Giustizia polacca: mina il diritto di avere accesso a una magistratura indipendente e imparziale

• Maldini cacciato dal Milan. La cosa diventerà ufficiale, andrà in Arabia pure lui?

• È morto Robert Hanssen, ex agente dell’Fbi, per oltre 15 anni fece il doppio gioco, spiava gli Stati Uniti per conto dei russi. Stava scontando l’ergastolo. Aveva 79 anni

Titoli

Corriere della Sera: L’esercito di Kiev all’attacco

la Repubblica: L’ora dell’attacco

La Stampa: «Sul Pnrr la legalità è a rischio»

Il Sole 24 Ore: BTp Valore, debutto da record

Avvenire: Primo passo a Kiev

Il Messaggero: «Lavoro agile solo per i fragili»

Il Giornale: Le toghe si fanno la guerra

Qn: Controlli Pnrr, Meloni: io come Draghi

Il Fatto: Fregati gli alluvionati: i 2,2 miliardi sono 1,6

Libero: Mossa della disperazione

La Verità: I Metropol su cui i pm non indagano

Il Mattino: Smart working solo per i fragili

il Quotidiano del Sud: MA TU LO SAI CHE NAPOLI È BELLA?

Domani: Meloni vuole mani libere sul Pnrr / Le toghe: «Indipendenza a rischio»