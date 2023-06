Trapani. Lele Barbara: "Sugli impianti sportivi situazione disastrosa. Troppe negligenze al Comune..."

06/06/2023 06:00:00

Emanuele Barbara, neo assessore della nuova giunta Tranchida a Trapani. Come sono stati i primi giorni di lavoro?



Sensazioni positive. Sono subito partito dal mondo dello sport, ritengo che sia la situazione più critica. Ho avuto modo di leggere i carteggi riguardanti le agibilità mancanti degli impianti sportivi.

Ci sono diverse strutture, a Trapani, ancora chiuse.

Ho capito un po’ di negligenze e scaricabarile che ci sono stati negli ultimi anni. Stiamo portando in giunta i lavori della piscina olimpionica. E’ urgente rimettere in moto la macchina amministrativa e mettere le pezze dove ci sono state negligenze gravi che avrò modo di raccontare.

Qual è la situazione del pattinodromo?

E’ aperto. E’ stato affidato alla Federazione italiana sport rotellistici. Sono andato l’altro giorno.

Quando parla di negligenze sugli impianti sportivi, a chi si riferisce, ad Enzo Abbruscato, che aveva la delega prima di lei, o ad altri?

Mi riferisco agli uffici. A chi non mette la firma al collaudo di un impianto ristrutturato, perfettamente a norma, con il tetto sistemato, con l’impianto elettrico riparato. Mi riferisco al corpo B del Campo Coni, dove ci sono gli spogliatoi. Sono andato sabato e non riesco a capire perchè fosse chiuso. E’ mortificante leggere come un ufficio rimpalli ad un altro ufficio, quando manca una banale firma, e per questa firma la gente è costretta a cambiarsi in luoghi meno eleganti. Bisogna stare addosso agli uffici. Se non segui le cose fino alla fine non se ne viene a capo. Però sono molto ottimista. Con il progetto della piscina che arriva in giunta sono convinto che entro la fine del mese sarà aperta. Ho avuto una riunione sul Pala Ilio e la Tenente Alberti, sono fiducioso che a brevissimo saranno oggetto di lavori di manutenzione.

Le resistenze e la negligenza degli uffici, è qualcosa di culturale o è un voler fare capire che la burocrazia comanda rispetto alla politica? Quello che dice lei lo dicono anche altri amministratori locali.

Io ho un rapporto assolutamente cordiale con gli uffici. In questi anni ho rispettato il lavoro di tutti e ho conosciuto pregi, difetti e limiti dei nostri uffici. Il problema culturale è legato ad un altro fattore. Nel momento in cui qualcuno non fa qualcosa, nessuno gli dice niente, non ci sono sanzioni, e tutto passa in cavalleria. Non sono previsti per i funzionari reali controlli, nessuno verifica. Ho notato che le cose erano lasciate in abbandono perchè gli uffici facevano quello che volevano. Io sono abituato a rispondere con estrema onestà e trasparenza. Se mi chiedete com’è lo stato degli impianti sportivi a Trapani vi dico che è disastroso. Non posso rispondere diversamente.

Ci sono state omissioni d’atti d’ufficio secondo lei?

Lo verificheremo. Posso garantire che laddove vi fosse qualcosa del genere io non esiterò a denunciare. Altrimenti tutti i discorsi che abbiamo fatto, soprattutto con i miei coetanei, per cambiare le cose, non hanno valore. Ho il dovere di mantenere la parola.