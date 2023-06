Europei Juniores di nuoto, il trapanese Andrea Candela in maglia azzurra

07/06/2023 18:28:00

C’è anche il trapanese Andrea Maria Candela tesserato con il Circolo Canottieri Tevere Remo di Roma nella lista dei convocati Azzurri per i campionati Europei Juniores di nuoto che si terranno dal 4 al 9 luglio a Belgrado, in Serbia.

Ad aprile nei Campionati Italiani di Nuoto di categoria (Criteria) Nazionali di Riccione 2023, il diciasettenne, allenato dal direttore tecnico Alessandro Terrin, ex atleta azzurro, ha vinto 50 e 100 stile, oltre che 50 e 100 delfino portando a 18 le medaglie totali conquistate dal Circolo Tevere Remo in questa competizione.

Il trapanese scelto di lasciare la Sicilia per continuare ad allenarsi e seguire le sue aspirazioni a causa dei problemi degli impianti natatori. Ai Criteria 2022, quando era tesserato con l’Aquarius, Andrea Candela ha vinto i 50 stile libero in 22"25, migliorando il record siciliano e sfiorando il record italiano, sempre di categoria, per un solo decimo. L’atleta all’epoca in forze all’Aquarius nuoto di Trapani, allenato da Marcello Candela, si è aggiudicato anche il secondo titolo italiano nei 50mt farfalla con 23”83, realizzando un nuovo record italiano Juniores primo anno oltre ad aver realizzato anche il record regionale.

Anna Restivo