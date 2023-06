Trapani, ecco chi ha tentato di rapinare il benzinaio della stazione

09/06/2023 12:31:00

Come già scritto ieri da Tp24 è stato individuato e arrestato dalla polizia, l'uomo che ha tentato di rapinare, minacciando il titolare del distributore di benzina di piazza Stazione a Trapani.

L’autore della tentata rapina è un quarantenne trapanese. Lo scorso 15 febbraio, dopo aver minacciato e ferito lievemente il benzinaio con un coltello, aveva cercato di sottrargli l’incasso senza riuscirvi per la pronta reazione della vittima che mise in fuga il malvivente, del quale subito dopo sono perse le tracce.

Gli agenti della Polizia di Stato, sulla base della descrizione della vittima, nei giorni successivi lo avevano individuato e dopo averlo condotto in ufficio - dove avevano eseguito alcune comparazioni sulle immagini estrapolate da sistemi di videosorveglianza delle zone limitrofe che ritraevano l’indagato con particolari indumenti – avevano proceduto al sequestro del vestiario.

Sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti il PM ha poi formulato richiesta di misura cautelare, concessa dal GIP, che ha disposto per l’uomo la custodia in carcere, dove gli agenti lo hanno accompagnato al termine delle incombenze. Il rapinatore ora è in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.