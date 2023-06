Trapani, approvato il finanziamento per la videosorveglianza in città

09/06/2023 18:50:00

Il Ministero dell’Interno ha approvato l’ammissione a finanziamento in graduatoria nazionale, del progetto di videosorveglianza, presentato dal Comune di Trapani, volto a rafforzare le condizioni di legalità del territorio cittadino.

“Con l’intervento di installazione di un sistema avanzato di videosorveglianza (del valore di 250mila euro - dichiara il Sindaco Giacomo Tranchida - renderemo più ampia e continuativa l’azione di presidio delle aree a maggiore vocazione economica, rileveremo eventi e fatti direttamente collegabili ad alcune fattispecie criminose a danno degli operatori economici quali il racket, i traffici illeciti, interverremo prima che l’azione criminosa venga portata a conclusione, renderemo in una sola parola la Città più sicura”.

"Il progetto si basa sull’ampliamento ed upgrade tecnologico del sistema di videosorveglianza precedentemente installato nel territorio comunale - afferma l'Assessore Andreana Patti - obiettivo del sistema eÌ€ quello di concentrare tutte le informazioni, in modo da svolgere osservazioni e controllo su tutta la rete di videosorveglianza attraverso un sistema che permetterà di avere una grande fluidità nelle immagini, anche se consultate in remoto, capaci di riprendere il contesto che si sta videosorvegliando, e all’occorrenza mediante zoom con un fermo immagine, la possibilità di visualizzare le targhe dei veicoli in transito".