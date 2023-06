Aquiloni, mostre ed escursioni: scopri il weekend in provincia di Trapani

10/06/2023 06:00:00

Scopri il lato artistico della provincia di Trapani in un fine settimana all'insegna dell'arte e della cultura.

Dal suggestivo Festival internazionale degli aquiloni a San Vito Lo Capo alle strade di Alcamo che si trasformano in una cornice fotografica unica, sarai circondato da spunti per riscoprire la bellezza del territorio. Scopriamo gli eventi del 10 e 11 giugno nel dettaglio:

SAN VITO LO CAPO - Ultime due giornate per la kermesse divenuta ormai appuntamento mondiale imperdibile a San Vito Lo Capo. Termina domenica 11 giugno la tredicesima edizione del "Festival internazionale degli aquiloni". Emozioni a naso in su, ogni giorno durante le esibizioni di volo libero (dalle 10.00 alle 17.30), anche in notturna (sabato 10 giugno dalle 21.00). E non mancan o laboratori dedicati ai bambini, intrattenimento, spettacoli, artisti di strada, danze orientali, musica folk ed eccellenze legate al cibo.

MARSALA - Sabato 10 giugno, alle 18.00 presso la Sala G. Cavarretta nel Convento del Carmine di Marsala, si inaugura la mostra "ACQUA e TERRA". L’esposizione è organizzata dal Gruppo Lions Foto Italia MD 108 Italia e Repubblica di San Marino, che si dedica alla fotografia con l'obiettivo di diffondere la cultura del Territorio e preservare l'ambiente dai danni, dall'inquinamento e dall'abbandono causati dall'uomo. Seguendo lo spirito del motto "We Serve", il GLFI organizza mostre fotografiche, pubblica libri, tiene conferenze e promuove eventi sul Territorio. Tra i progetti realizzati finora, spiccano i libri "ACQUA" e "TERRA", due dei quattro volumi programmati all'interno della Tetralogia dedicata ai "Quattro elementi della Natura" (aria, acqua, terra, fuoco) presenti in tutte le cosmogonie. Ogni libro è strutturato in quattro sezioni: la bellezza dell'elemento, i segni dell'uomo, gli abusi e l'incuria, le occasioni da ricordare.

TRAPANI - Domenica 11 giugno alle ore 18:00 si inaugura la Mostra collettiva di Arte Contemporanea 4 Linee presso l’ex convento San Domenico in piazza S.Domenico, Trapani. La mostra 4 Linee presenta le opere di quattro talentuosi artisti trapanesi che, con stili, metodi, tecniche, abilità e tematiche differenti, propongono il loro punto di vista all'interno del panorama dell'arte contemporanea. L'esposizione costituisce dunque uno spaccato delle possibilità espressive, artistiche e culturali attuali, è un viaggio nel colore, nelle forme e nella creatività di Giovanna Colomba, Piergiorgio Leonforte, Giuseppe Martinico e Massimiliano Errera.

L'arte è un linguaggio universale, è il tramite con cui l'artista esteriorizza il proprio universo, è espressione culturale di spazio e tempo. Ai visitatori il piacere e il gusto di entrare nel mondo interiore dei Nostri.

CASTELVETRANO - Si svolgerà Domenica 11 Giugno l’escursione al Vallone Zangara, 8^ tappa di “Castelvetrano da scoprire”, inizialmente fissata al 20 Maggio ma spostata per il maltempo. Il Vallone (Landro di c.da ) Zangara, sottostante il Castello della Pietra, ricade nel territorio del comune di Castelvetrano (TP), in prossimità del fiume Belice; riveste un interesse straordinario per l’importante stratigrafia geologica e per la ricchezza del paesaggio naturale (flora e vegetazione, fauna vertebrata, ecc.).

Il sito è stato abitato sin dall’antichità in età preistorica: su una delle pareti del canyon si trovano resti di mura che hanno fortificato questa parte e dato il nome Castello della Pietra all’area; inoltre nelle vicinanze sono visibili le tracce di capanne circolari che fanno ritenere possa aver ospitato un villaggio; il vallone Zangara presenta all’interno una folta macchia mediterranea ed una importante stratigrafia geologica, in alcune zone ben visibile, che rendono il sito di notevole interesse geologico, naturalistico oltre che archeologico. Dal punto di vista morfologico, il canyon si presenta come una valle tortuosa ; questa valle si sviluppa per ca. 650 m e presenta una larghezza compresa tra 25 e 50 m e una profondità massima di ca. 25 m; le pareti presentano i segni dell’intervento degli agenti atmosferici che le hanno modellate e consentito nel tempo riparo per la nidificazione a diverse specie di uccelli sia stanziali che migratorie.





La vegetazione della macchia mediterranea, sostituita quasi ovunque nel territorio circostante da uliveti e vigneti, è ampiamente rappresentata; l’accesso, facilmente consentito dai proprietari dell’azienda agricola circostante, avviene attraverso un cancello: da qui si scende attraverso un viottolo costeggiato da una vegetazione lussureggiante : si possono osservare carrubi, pioppi, olmi e salici; nelle zone più assolate si possono trovare invece l’alaterno, il cappero, il timo, la ferula ,il mirto e la palma nana; nel vallone è inoltre presente una roverella secolare di circa 400 anni.

“Castelvetrano da scoprire” nasce nel 2017 con lo scopo principale di far conoscere e/o approfondire la conoscenza di siti di particolare rilevanza, sia architettonica che paesaggistica, presenti nel territorio castelvetranese; il progetto, condiviso fin dall’inizio dal Circolo Crimiso di Legambiente e dalla Proloco Selinunte-Castelvetrano, ha in seguito visto l’adesione della sezione locale di Italia Nostra e in ultimo dell’Archeoclub Emi Selinios .

Fra i siti visitati e raccontati: la chiesa dei Cappuccini, la chiesa Madre e la chiesa del Carmine con le annesse catacombe; il Convento dei Minimi, il teatro Selinus, residenze private con arredi di particolare pregio, il sito archeologico di Marcita con la vicina chiesa di Trinità di Delia, il baglio Cusa-Amari con le adiacenti cave Barone-Latomie.

Nell’immediato futuro le chiese di San Giovanni, della Madonna di Loreto e di Porto Salvo, del Crocifissello, la cappella Gallo, bosco di Birribaida …….per accrescere la conoscenza e la consapevolezza della necessità di fornire un contributo alla salvaguardia del territorio.

ALCAMO - L’associazione culturale “Il Golfo” con la collaborazione della Proloco e il patrocinio del Comune di Alcamo organizza “Click, ti presento Alcamo”. L'iniziativa mira a promuovere le meraviglie artistiche della città, offrendo a tutti gli appassionati di fotografia l'opportunità di catturare con il proprio obiettivo i punti più belli, affascinanti e talvolta nascosti di Alcamo. L'appuntamento è fissato per domenica 11 giugno, alle ore 9:00 in piazza Ciullo, dove i partecipanti si riuniranno per esplorare insieme il territorio e immortalare gli angoli più suggestivi. Per chi desiderasse avere maggiori informazioni, il contatto è Francesco Bonura (3383107773).

ALCAMO - Il comitato locale della Croce Rossa organizza il servizio “Un Posto in Prima Fila”, in occasione delle feste del Corpus Domini, in programma domenica 11 giugno, e di Maria Santissima dei Miracoli, Patrona di Alcamo. Il servizio è destinato agli anziani e alle persone con disabilità motorie che volessero assistere alle processioni. Previsto, a richiesta, il servizio di bus-navetta.

Per tutti coloro fossero interessati ad usufruire del servizio nei giorni 11 e 21 giugno possono contattare il delegato per l’inclusione sociale al numero 338 759 0425. Tradizione e condivisione di un momento che unisce l’intera comunità alcamese e favorisce il raggiungimento di obiettivi collettivi – si legge in una nota della Corce Rossa di Alcamo: primo fra tutti l’inclusione sociale.