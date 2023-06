Pantelleria, il 15 giugno la prima seduta del nuovo consiglio comunale

10/06/2023 04:00:00

Il nuovo Consiglio comunale di Pantelleria si riunirà in sessione ordinaria il 15 giugno alle ore 16 presso la sede municipale. Il neo sindaco Fabrizio D’Ancona eletto con la lista “SiAmo Pantelleria” ha otto consiglieri di maggioranza, quattro invece sono quelli all’opposizione.

Ecco la compisizione del nuovo consiglio comunale: Angela Rosa Siragusa, era candidata a sindaco, Angelo Casano (LeAli per Pantelleria), Benedetta Culoma (“SiAmo Pantelleria”), Adriano Minardi (“SiAmo Pantelleria”), Mariangela Rita Silvia (LeAli per Pantelleria), Giuseppa Rosa D’Aietti (“SiAmo Pantelleria”), Giovanni Vincenzo Valenza (LeAli per Pantelleria), Nadia Ferrandes (“SiAmo Pantelleria”), Morgan Battista Brignone (“SiAmo Pantelleria”), Roberto Maria Giovanni Greco (“SiAmo Pantelleria”), Giuseppe Maddalena (“SiAmo Pantelleria”), Antonio Domenico Culoma (“SiAmo Pantelleria”).

Questi i punti all'ordine del giorno della prima seduta di consiglio a Pantelleria: Giuramento dei Consiglieri Comunali eletti e proclamati, insediamento del Consiglio Comunale; Nomina scrutatori per effettuare gli adempimenti connessi alla prima Seduta; Verifica Condizioni di Eleggibilità e Candidabilità, ai sensi delle norme vigenti in Sicilia e Convalidazione dei Consiglieri eletti e proclamati; Esame e verifica delle eventuali cause di incompatibilità per i Consiglieri ed eventuale avvio della Procedura di Surroga; Eventuali altre surroghe; Elezione del Presidente del Consiglio Comunale; Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale; Giuramento del Sindaco eletto e proclamato; Comunicazione della composizione della Giunta Comunale; Approvazione delle Linee Programmatiche di mandato; Nomina della Commissione Elettorale; Nomina della Commissione dei Giudici Popolari.