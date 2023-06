Marsala, 122 giovani alla Festa dell'Azione Cattolica Diocesana

10/06/2023 20:00:00

122 ragazzi e 45 educatori hanno animato i campi dell’oratorio salesiano “Don Bosco” della parrocchia Maria Ss. Ausiliatrice di Marsala in “Scendiamo in campo con Te” la Festa degli incontri dei ragazzi dell’Azione Cattolica diocesana. È stata Giacoma Fazio, responsabile diocesana, a portare il saluto, poi l’intervento di don Angelo Grasso, direttore dell’oratorio.

I ragazzi, durante la mattinata, hanno vissuto momenti di gioco, preghiera e riflessione. Nel pomeriggio la santa messa presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. «Non dobbiamo avere timore di uscire fuori le mura dell’indifferenza, della paura – ha detto il Vescovo – siamo una squadra e con l’impegno di tutti, vinceremo le nostre partite. Lo Spirito Santo vuole un’ACR in uscita e ne vale la pena stare all’ACR».

In campo per la festa sono scesi Una giornata davvero speciale costellata dallo spirito di squadra in cui ognuno si è sentito protagonista del gioco e destinatario di affetto e attenzione.