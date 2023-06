11/06/2023 15:34:00

Settemila euro. Tanto è costata la sagra organizzata dal Comune di Marsala nel cortile di Palazzo Garibaldi, dal titolo "Case & Putie". Il contributo è stato dato all'associazione culturale "Focus Eventi" di Marsala, con sede a Marsala in Nino Bixio 2, e il cui presidente è Vincenzo Angelo Maggio.

Cinquemila euro è invece il contributo per il concerto del cantante Giorgio Vanni, che si esibirà a Marsala il 2 Luglio, al Teatro Impero, nell'ambito di "Marsala Comics & Games".

La cifra va alla società MVP Srls con sede in Marsala in Via Sarzana 30. Giorgio Vanni è la voce che canta alcune delle sigle dei cartoni animati più di sucesso degli ultimi anni.