Vultaggio: "Dal Sindaco di Salemi Venuti parole sconnesse"

11/06/2023 07:45:00

Gentile Direttore di Tp24

mi spiace voler occupare spazi che potrebbero essere dedicati ad argomenti più seri ma è doverosa a questo punto una replica alle parole sconnesse del Sindaco di Salemi.

Del tema Venuti crede di essere profondo conoscitore, avendo provato, per la verità con dubbi risultati, a trasformare eletti al consiglio comunale, me compreso, in burattini e atteggiandosi a scarso burattinaio.

Per il resto l’ex deputato, cui Venuti si riferisce maldestramente e senza neppure il pur minimo garbo e rispetto per la persona, non si è mai permesso di influenzare le scelte di nessuno.

E Venuti ne è profondamente consapevole.

Ho amici, non burattinai.

Io ero, sono e rimango un uomo libero nelle azioni e nelle scelte e ribadisco che nessuno ha mai condizionato le mie decisioni.

Ciò che sono oggi lo devo ai miei studi e al mio impegno, ma evidentemente a Venuti queste verità non convengono.

Il resto sono ridicoli tentativi di sminuire le legittime scelte del sottoscritto.

Di burattini e burattinai purtroppo Venuti se ne intende parecchio, essendone lui personalmente un triste protagonista ormai da anni.

Giuseppe Vultaggio

Consigliere Comunale di Salemi