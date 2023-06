Volley: Maurizio Buscaino nuovo Direttore Sportivo dell'Akademia Messina

12/06/2023 17:10:00

La notizia aleggiava a Marsala da un pò di tempo e gli addetti ai lavori nonchè i tifosi del Volley lilibetano la commentavano già come cosa sicura: Maurizio Buscaino, da sempre punto di riferimento del Marsala Volley e membro del Consiglio di Amministrazione della Lega Volley Femminile serie A, trasferisce armi e bagagli a Messina, sponda Akademia Sant'Anna, per ricoprire lo stesso ruolo di Direttore Sportivo che il dirigente marsalese ha già svolto in tanti anni di militanza tra le fila della società lilibetana.

E' la mossa del Presidente delle peloritane Fabrizio Costantino che dopo aver mantenuto brillantemente la serie A2, dopo aver affrontato una difficile Pool Salvezza, ha intenzione di giocarsi un campionato da protagonista nella prossima stagione senza fissare paletti particolari, ovviamente senza parlare di promozione, ma di certo posizionando i tasselli giusti che consentano all'Akademia Sant'Anna di giocarsi la sua futura partita a scacchi.

L'ufficialità dell'incarico a Buscaino torna a far parlare l'ambiente della pallavolo marsalese a riguardo l'intensificarsi degli incontri tra la Fly Volley ed il Marsala Volley. Le "voci di corridoio" parlano di tutto, anche di una possibile unica futura società che possa affrontare il prossimo campionato di serie B1 nazionale. Rimaniamo in attesa di notizie più approfondite ed ufficiali che continuino a scaldare questo inizio di estate.