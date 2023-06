I fatti del 15 Giugno: i funerali di Berlusconi, la riforma della giustizia, il naufragio al largo della Grecia

15/06/2023 06:53:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 15 Giugno 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Nel Duomo di Milano si sono celebrati i funerali di Silvio Berlusconi. Un evento storico. Nella Cattedrale, la famiglia, il presidente della Repubblica, la presidente del Consiglio, le alte cariche dello Stato, il mondo del calcio, della televisione e dello spettacolo. Fuori, a seguire sui maxi-schermi, migliaia di persone

• Oggi il Consiglio dei ministri prenderà in esame la riforma della giustizia: cancellazione dell’abuso di ufficio, regole più severe su chi pubblica le intercettazioni, revisione della custodia cautelare

• In Grecia un barcone di migranti partito dalla Libia, 750 persone a bordo, s’è ribaltato. Al momento il bilancio parla di 79 morti e 104 sopravvissuti. Si profila una Cutro-bis, ancora più grave

• Kiev libera tre chilometri quadrati di terreno, ma i russi attaccano Odessa e fanno 6 vittime. Morti anche a Sumy. Ferito il braccio destro del ceceno Kadyrov. A Zaporižžja la tensione è così alta che il direttore Aeia Rafael Grossi ha dovuto rimandare la visita alla centrale nucleare

• ErdoÄŸan non fa marcia indietro sulla Svezia nella NATO. Finché Stoccolma proteggerà i «terroristi curdi», lui non darà il via libera

• La Fed nella riunione di ieri ha deciso di mantenere inalterati i tassi d’interesse. Costo del denaro fermo al 5-5,25%

• Trump ha tenuto un discorso durissimo dal suo golf-club. Vuole tornare presidente e far incriminare Biden

• Secondo la Commissione europea, Google ha una posizione dominante nel settore della pubblicità online. In arrivo una procedura anti-trust contro Mountain View

• Il Parlamento europeo ha approvato un regolamento per l’intelligenza artificiale. Ora la negoziazione con i Paesi membri e la Commissione

• Ancora nessuna notizia sulla scomparsa della piccola Kata. Ieri il padre è uscito dal carcere

• Ex Ilva, in sei a processo per la morte di un bambino di 5 anni ucciso da un tumore al cervello

• L’Antitrust bacchetta la Balocco per i pandori griffati Chiara Ferragni. La campagna induceva a pensare che per ogni acquisto ci sarebbe stata una donazione per sostenere la ricerca sull’osteosarcoma e sul sarcoma di Ewin, l’azienda aveva concordato solo una cifra fissa

• È morto John Romita Sr, fumettista americano, uno dei più importanti disegnatori di Spider-Man. Aveva 83 anni

Titoli

Corriere della Sera: Berlusconi, applauso d’addio

la Repubblica: Meloni, lutto e potere

La Stampa: «Era un uomo»

Il Sole 24 Ore: Per la giustizia penale arriva il primo ok alla riforma

Avvenire: A Berlusconi l’addio caloroso di un popolo

Il Messaggero: «Un uomo di gioia»

Il Giornale: SILVIO PER SEMPRE

Qn: DOPO DI LUI

Il Fatto: TRAPASSATO REMOTO

Libero: L’ITALIA MIGLIORE

La Verità: Un borghese grande grande

Il Mattino: L’ultimo applauso

il Quotidiano del Sud: Ora va in scena la terza repubblica

il manifesto: Lutto universale

Domani: Tutto è perdonato