Nuove accuse per l'autore dei furti tra Pizzolungo e Bonagia

I Carabinieri della Stazione di Erice hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trapani, uno straniero classe ’98 per vari furti, in particolare in abitazione, violazioni di domicilio e ricettazione.



L’uomo, nell’aprile scorso, era stato arrestato dai Carabinieri dopo che era riuscito, per l’ennesima volta, a sfuggire alla cattura di altra forza di polizia riuscendo a divincolarsi e darsi alla fuga con le manette ai polsi. Dopo un inseguimento per le vie di San Giuliano, i militari dell’Arma erano riusciti ad immobilizzarlo e arrestarlo.

L’odierno provvedimento scaturisce dalle risultanze investigative dei Carabinieri, pienamente condivise dall’A.G., su una serie di furti, sia in abitazione sia su autovettura, violazioni di domicilio e ricettazione che il 22enne avrebbe commesso a Pizzolungo e Bonagia, tra dicembre 2022 e aprile 2023.

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno espletato le formalità di rito all’interno della casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani dove si trova ristretto il nigeriano dall’aprile scorso.