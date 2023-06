Tragedia a Buseto. Sta riparando il trattore ma resta schiacciato. Muore un uomo

15/06/2023 18:06:00

Tragedia sul lavoro, nel primo pomeriggio di oggi, a Buseto Palizzolo.

Un uomo di 41 anni è morto. Si chiamava Isidoro Novara ed era un dipendente di una azienda agricola. Quando sono giunti i soccorsi per lui ormai non c’era più niente da fare. In volo si era anche alzato l’Elisoccorso.



Secondo una prima, sommaria ricostruzione della tragedia, Isidoro Novara stava eseguendo interventi di manutenzione nel piazzale di casa, in via Roma, quando è rimasto schiacciato dal trattore cingolato. Il mezzo a quanto pare aveva una perdita d’olio che lui stava riparando.

Scattato l’allarme sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e una ambulanza del 118. Inutile l’intervento di un elicottero atterrato nel campo sportivo del paese. L’uomo, infatti, era già deceduto. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro.