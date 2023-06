Cambia il comandante della Guardia Costiera di Marsala

16/06/2023 08:02:00

Cambio di Guardia oggi, venerdì 16 giugno, alla Guardia Costiera di Marsala. Il tenente di vascello Francesca Reccia, comandante uscente passerà il testimone al pari grado Vito Miceli. Entrambi gli ufficiali sono stati ricevuti al Palazzo Comunale dal Sindaco Massimo Grillo, presente il comandante della Polizia Municipale Vincenzo Menfi.





Il Tenente di Vascello Vito Miceli, 30 anni, originario di Trapani, è entrato in Marina Militare fin da giovanissimo frequentando la scuola navale militare “F. Morosini” di Venezia. Poi l’ingresso in Accademia Navale a Livorno e quindi il primo incarico sul territorio da ufficiale a Cagliari dove ha svolto in ultimo le mansioni di Capo Sezione Polizia Marittima, Ambiente e Difesa Costiera.



Durante questo periodo ha anche svolto l’incarico di ufficiale addetto alla squadriglia di Lampedusa. La Comandante Francesca Reccia già nei prossimi giorni prenderà possesso del suo nuovo incarico presso la Capitaneria di Porto di Pesaro.

Il passaggio delle consegne avverrà domani in forma ufficiale, alle ore 10:30, nella sede di Circomare. Presenzieranno le massime autorità civili, militari e religiose.