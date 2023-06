Da Brescia a Trapani. Sgominata la banda delle patenti facili

17/06/2023 09:33:00

La banda delle patenti facili, sgominata dalla polizia stradale, operava, su tutto il territorio nazionale, da Trapani a Brescia. Ne facevano parte sette nigeriani che avevano escogitato un ingegnoso sistema per consentire ai candidati di superare gli esami. Li munivano, infatti, di dispositivi elettronici che consentivano loro di ricevere, da remoto, le informazioni per superare le prove.



All'alba di oggi, l'operazione, condotta dagli agenti della Polstrada di Savona, è culminata in diverse perquisizioni che hanno consentito il sequestro, in quattro regioni, di computer portatili, router wi-fi, auricolari, cellulari, microcamere, documentazione per l’iscrizione agli esami per il conseguimento del titolo di guida ed ingenti somme di denaro contante.

A Piacenza, uno degli indagati è stato arrestato perchè destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Rimini, per una condanna a tre anni e mezzo di reclusione per i reati di rapina ed estorsione aggravata e continuata.

L'indagine ha preso il via lo scorso autunno quando una serie di controlli eseguiti a quattro alla Motorizzazione Civile di Savona hanno portato alla denuncia a piede libero di numerosi cittadini nigeriani. La successiva attività investigativa, comprendente l’analisi dei tabulati telefonici e dei cellulari sequestrati, ha consentito di individuare un’articolata e complessa organizzazione criminale composta da sette soggetti nigeriani, operante su tutto il territorio nazionale, che si adoperava a fornire ed installare dei dispositivi elettronici sulla persona al fine di fornire suggerimenti da remoto con modalità fraudolente nel corso degli esami teorici per il conseguimento della patente di guida.