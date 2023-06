Le ricette veloci di Maria. La granita al caffè

17/06/2023 17:15:00

La granita al caffè è una ricetta siciliana semplice e fresca ed oggi vi faccio vedere come si prepara senza gelatiera e senza frullatore.



Preparare la granita siciliana al caffè è davvero molto semplice, basta preparare il caffè con la moka, zuccherarlo, lasciarlo raffreddare, metterlo all'interno di una bottiglia e lasciarlo in freezer per qualche ora fino a quando si solidificherà, vi consiglio di shakerarlo di tanto in tanto.

Quando dovete servirlo vi basterà scongelarlo qualche minuto prima, shakerarlo e versarlo nella tazzina.

È perfetto per chi piace il caffè o per chi vuole un bevanda fresca da gustare, inoltre potete anche aggiungere la panna montata.

Se siete curiosi di vedere come si prepara questa granita, vi consiglio di guardare questo link dove vi spiego passo passo tramite video ricetta come fare.

Maria