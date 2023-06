Trapani, un uomo va in giro di notte e chiede soldi ai passanti

19/06/2023 11:05:00

Un uomo si aggira in lungo e in largo per Trapani chiedendo soldi ai passanti. Succede ogni notte, da qualche tempo, ed è "inquietante - ci racconta un lettore di Tp24 - la insistenza con la quale continua a chiedere alle persone che incontra". Questo il racconto:

"Vorrei segnalare una situazione spiacevole che sta accadendo a Trapani da qualche tempo. Fino a tarda notte c'è un soggetto, alto 1,75 circa, magro, di carnagione scura, che va in giro sempre a domandare soldi con tanta insistenza ai passanti. Questa persona gira sempre a piedi e chiede soldi, nella zona del centro storico, in via Fardella, in zona San Giuliano e staziona quasi sempre in Piazza Martiri d'Ungheria, vicino alle macchinette. Chi vedesse questa persona gli stia lontano e non gli dia confidenza".

